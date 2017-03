Mineva 13 let od enega najhujših terorističnih napadov v Evropi. Komisija: Zavzemamo se za pravice žrtev

Evropa obeležuje evropski dan spomina na žrtve terorizma. Dan se obeležuje od leta 2005 na dan terorističnih napadov v Madridu, ko je leta 2004 življenje izgubilo 191 ljudi, več kot 2000 je bilo ranjenih.

Najhujši teroristični napad v državi je 11. marca leta 2004 pretresel vso Španijo. Dva napada sta se zgodila v središču Madrida, ko sta bombi v najhujši jutranji prometni konici odjeknili na dveh vlakih na železniški postaji Atocha. Nekaj minut kasneje sta na dveh vlakih na postajah Santa Eugenia in El Pozo del Tio Raimundo v predmestju Madrida eksplodirali še dve bombi.

Kot poudarjajo v Evropski komisiji, je današnji dan namenjen spominu na vse žrtve terorizma, ne glede na nacionalnost ali vero. Zavzeli so se tudi za pravice žrtev.

V terorističnih napadih v Madridu je bilo ubitih 191 ljudi. (Foto: Reuters)

Evropska komisija postavlja pravila, s katerimi bi rada zaščitila pravice žrtev terorizma

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, visoka predstavnica EU za zunanje zadeve Federica Mogherini ter komisarji Dimitris Avramopulos, Vera Jourova in Julian King so poudarili, da so enotni v obsojanju vseh oblik terorizma na svetu ter da si enako prizadevajo tako za boj proti grožnjam terorizma kot odpravi njegovih posledic. Po njihovem je bistveno, da imajo žrtve terorizma zagotovljeno potrebno zaščito, podporo in pomoč.

Evropski dan spomina na žrtve terorizma smo prvič obeležili 11. marca 2005. "Terorizem zaznamuje naša življenja za vedno. Naše besede morda ne morejo preprečiti škode, ki se je zgodila, vendar smo obvezani, da pomagamo državljanom in preprečujemo, da drugi postanejo žrtve terorističnih napadov," so sporočili iz Evropske komisije.

Od zagona Evropske agende za varnost je EU začela z akcijami na vseh frontah pri odgovarjanju na grožnje terorizma, hkrati pa zagotavlja pravice državljanov.

Direktiva za boj proti terorizmu, ki jo je predlagala Evropska komisija in jo je v začetku tedna potrdil svet, utrjuje okvir evropskih pravil za žrtve terorizma. Predvsem bo zagotovila potrebne usluge, ki bodo na voljo "takoj in za kolikor dolgo potrebno". Direktivo morajo implementirati še države članice.

Evropski uniji je postopoma uspelo utrditi protiteroristična sodelovanja z drugimi državami in organizacijami. Boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu pa ostaja ključna prioriteta za zunanje politike EU. V okviru tega so razposlali protiteroristične atašeje v 13 evropskih delegacij v ključnih partnerskih državah, kjer je glavna naloga okrepitev protiterorističnega sodelovanja, so še sporočili iz Bruslja.

"Ne bomo dovolili, da nam vlada strah, ampak bomo raje pozvali na plan našo notranjo moč," so zapisali predstavniki Evropske komisije.

Ob 60. obletnici podpisa Rimskih pogodb so pri komisiji spomnili na močno željo po miru in stabilnosti, ki se je izoblikovala v okviru evropske integracije in sodelovanja, ter poudarili, da se lahko s skupnimi močmi zoperstavimo izzivom in branimo ljudi.