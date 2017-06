Mjanmarska vojska našla razbitine letala in trupla

Reševalne ekipe so našle trupla dveh odraslih oseb in enega otroka, pa tudi reševalne jopiče, prtljago in dele letala, je sporočil poveljnik mjanmarske vojske Min Aung Hlaing.

Razbitine so našli davi okoli 35 kilometrov jugozahodno od okrožja Launglon v pokrajini Tanintharyi.

Na Kitajskem narejeno letalo Shaanxi-Y8 je izginilo z radarskih zaslonov v sredo okoli 13.35 po krajevnem času. V iskalni akciji sodelujejo helikopterji, letala in ladje.

Na krovu letala je bilo 106 vojakov in njihovi družinski člani, med drugim 15 otrok, ter 14 članov posadke.

Vzrok za nesrečo še vedno ni znan. Po zdaj znanih informacijah letalo ni poslalo nobenega klica v sili. Glede na to, kako so razbitine razpršene, pa kaže na to, da bi lahko letalo razneslo v zraku.

Če se bo izkazalo, da nesreče ni preživel nihče, bo to ena najhujših letalskih nesreč v zgodovini Mjanmara.

Mjanmarska vojska je letalo kupila marca lani in do nesreče je opravilo 809 ur letenja.