Mladi, ki so se odločili, da bodo namesto v študentskem domu živeli v – domu za ostarele

Prepričanje, da so ljudje v domovih za ostarele osamljeni in odrezani od realnega življenja, je zmotno. So starejši res dolgočasni, mladi pa vase zagledani posamezniki, ki jim življenje narekujejo pametne naprave? Lahko dve tako različni generaciji še sobivata? Da bi se prepričali, se je skupina mladih odločila, da bo leto in pol namesto v študentskem živela v domu starejših.