FOTO in VIDEO: 'Tla so se najprej nežno stresla, kot bi šel mimo tovornjak. Potem pa ...'

V močnem potresu, ki je v torek okoli 14. ure po lokalnem času stresel mehiško prestolnico Ciudad de Mexico, je po zadnjih podatkih, ki jih je sporočila vlada, umrlo 248 ljudi.

Po podatkih civilne zaščite je v prestolnici umrlo 117 ljudi, 72 v zvezni državi Morelos, o 43 žrtvah poročajo iz države Puebla, 12 iz države Mexico, treh iz Guerrera in eni iz Oaxace.

Devastating scenes emerging from Mexico City after 7.1 Earthquake. More details @BBCWorld #MexicoCityearthquake pic.twitter.com/iFf7hVyiPd — Michael Gravesande (@OldBlackHack) September 19, 2017

Poteka iskanje pogrešanih med ruševinami

Po potresu z magnitudo 7,1 je mehiška seizmološka agencija zabeležila 11 popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši magnitudo 4.0

Predsednik Enrique Pena Nieto je povedal, da je v eni od porušenih šol v južnem predelu prestolnice umrlo 22 otrok in dva odrasla, še 30 otrok in osem odraslih pa pogrešajo.

Iskalne in reševalne ekipe med ruševinami iščejo morebitne preživele – na tisoče vojakov, reševalcev in civilistov koplje tudi z rokami. Nekateri odnašajo vedra materiala, drugi glasno kličejo imena pogrešanih. Na trenutke zahtevajo popolno tišino, ko poslušajo, ali se bo morda kdo odzval na njihove klice. Nieto je ukazal, da jim z namestitvijo generatorjev pomagajo tudi ponoči, in napovedal, da bodo do nadaljnjega ostale zaprte vse šole, tako javne kot zasebne.

"Še vedno lahko najdemo ljudi pod ruševinami. Spremljajte informacije, poskrbeli bomo, da boste o vsem obveščeni," je v televizijskem nagovoru sporočil prebivalcem. Po njegovih besedah so razglasili izredne razmere na vseh prizadetih območjih. "Soočamo se z novo katastrofo," je dejal.

Reševalci se po besedah župana Miguela Angela Mancera osredotočajo na najhuje poškodovane stavbe na 44 različnih lokacijah.

Milijoni brez elektrike, sesute telekomunikacijske povezave

Po podatkih ameriškega inštituta za geološke raziskave (USGS) je imel potres, ki je sprožil paniko med prebivalci 20-milijonskega mesta, magnitudo 7,1. Žarišče potresa je bilo sedem kilometrov zahodno od mesta Chiautla de Tapia v mehiški provinci Puebla blizu prestolnice, na globini 51 kilometrov pod površjem Zemlje.

Bilo je kaotično. Zgradbe v prestolnici so se močno stresle, na tisoče prestrašenih prebivalcev je iz domov zbežalo na ulice in trge. Na posnetkih z območja je videti porušene zgradbe in razpoke v cestah.

Po poročanju CNN-a je skoraj pet milijonov ljudi ostalo brez elektrike, sesule so se telekomunikacijske mreže. Zaradi uhajanja plina so oblasti ljudi posvarile tudi, naj na ulicah ne kadijo.

Tla so se sicer stresla le slaba dva tedna po potresu z magnitudo 8,1 na jugu države in točno na 32. obletnico katastrofalnega potresa iz leta 1985, ki je zahteval več kot 10.000 smrtnih žrtev in povzročil ogromno gmotno škodo. To je bil najhujši potres v Mehiki, veliko škodo pa je povzročil tudi v prestolnici.

Video captures building exploding after a 7.1 Earthquake strikes Mexico City. Please pray for Mexico. pic.twitter.com/tOytBnYQuR — Mauricio Cantu (@mcantu06) September 19, 2017

Na Twitterju se je kmalu po potresu oglasil ameriški predsednik Donald Trump in zapisal: "Bog blagoslovi ljudi v Mexico Cityju. Z vami smo in tu smo za vas!"

Ljudje opisujejo: Ceste so se premikale gor in dol, bilo je grozno!

Adrian Wilson, fotograf iz New Yorka, ki je Mehiko obiskal z zaročenko, je bil v času potresa v restavraciji na kosilu. "Tla so se najprej nežno stresla, kot da bi šel mimo tovornjak. Nato se je tresenje stopnjevalo in cela soba se je začela tresti. Tako vrata kot okna so se odpirala in zapirala. Stavba je iz leta 1930 in je že preživela močan potres, zato sem vedel, da bo vse dobro." Posnel je kratek video, da ga bo pokazal svojim otrokom. "To je nekako kot vrtiljak, ko si misliš: Uau, tole je pa fino! Potem pa se zaveš, da tole pa niti najmanj ni dobro." Pogledal je skozi okno in videl porušene stavbe ter helikopterje, ki so preletavali območje. "Takrat se zaveš ... to ni zabavno za nikogar."

Ricardo Ramos, televizijski producent iz Los Angelesa, ki je v Mehiki iskal lokacije za snemanja, je bil v času potresa v nekem lokalu. Stekel je ven na cesto. "Hvala, Bog, da si nas še enkrat obvaroval. V času našega iskanja lokacij smo preživeli še en grozen potres," je zapisal na Instagramu.

Poslovnež Luis Ramos je bil na sestanku zraven glavnega letališča, ko so se tla začela tresti. "Evakuirali so nas in zunaj so se ceste premikale gor in dol, drevesa so padala po tleh," je opisal. "Bilo je grozno." Usedel se je v avto in odpeljal k svojemu 99-letnemu dedku, ki živi v bližini. "Na cesti sem videl dim in slišal eksplozije. Videl sem ogromno poškodovanih in porušenih stavb." Oba z dedkom sta preživela in se po potresu vozila okoli po prestolnici ter iskala restavracijo, v kateri bi lahko jedla. "Povedal mi je, da je zdaj pripravljen na tekilo," se je pošalil Luis.