Močna burja ovira gašenje požara na hrvaškem polotoku Pelješac 

Požar je izbruhnil zjutraj, dopoldne pa se je še okrepil in ogrozil vas Mokalo. Zato so 40 prebivalcev Mokala preselili v turistični objekt v kraju Postup. Turiste iz dveh kampov, ki se nahajata na ogroženem območju, pa so preselili na igrišče v Orebiću. Sklicali so tudi sejo štaba civilne zaščite občine Orebić.

Takole se požar vidi iz druge perspektive: