Mora za United Airlines se nadaljuje

(Foto: Twitter/Facebook/24ur.com)

Odvetnika zdravnika Davida Daa, ki so ga najprej poskušali prisiliti, naj prostovoljno zapusti letalo, ko tega ni želel storiti, pa so ga z njega zvlekli in ga tudi poškodovali, sta na sodišče vložila zahtevo za ohranitev posnetkov in drugih dokazov o incidentu. Zahteva se nanaša na posnetke varnostnih kamer, sezname potnikov in članov posadke, glasovne posnetke dogajanja v pilotski kabini … Vse torej kaže na to, da se pripravlja tožba.



69-letni zdravnik bi moral v nedeljo letalo, namenjeno iz Chicaga v Louisville, zapustiti, da bi sedež dobil uslužbenec United Airlinesa. K temu so prisilili še tri potnike, ki pa so se za razliko od Daa brez težav vdali v usodo. Dao z letala ni želel, zato je družba na pomoč poklicala varnostnike in ti so ga dobesedno po tleh odvlekli proč. Pri tem je dobil tako hude poškodbe, da je moral na zdravljenje v bolnišnico.



V svetu digitalne tehnologije incident seveda ni minil neopaženo. Dogajanje je več potnikov posnelo in delilo, kar je sprožilo zgražanje po vsem svetu. United Airlines je že doživel hud – finančni – povračilni udarec, saj so njegove delnice izgubile vrednost. Zdaj pa jih, kot kaže, čaka še eden, če bodo na sodišču izgubili.



Dao si lahko obeta radodarno poravnavo



Newyorški odvetnik Paul Callan, specializiran za civilno in kazensko pravo, je prepričan, da si Dao lahko obeta hitro in radodarno poravnavo. Zaradi odmevnosti dogodka, ogorčenja javnosti in katastrofalnega pr-odziva United Airlinesu drugega niti ne preostane, je dejal za Independent.



Sicer pa so v United Airlinesu, kjer prvi dan niso zmogli niti opravičila, nato povsem obrnili ploščo. Zagotovili so, da ne bodo več klicali varnostnikov, da potnike odstranijo z letala. V sredo so nato sporočili še, da bodo vsem potnikom na letalu povrnili stroške za karte.



Tistih, ki bodo že zasedli svoj sedež, ne bodo več silili, naj ga odstopijo drugim, pravila, ki določajo odškodnine za prostovoljce, ki so to pripravljeni narediti, pa bodo prevetrili. Z drugimi besedami: če je bila doslej najvišja ponujena vsota 1350 dolarjev, bodo odslej najverjetneje lahko ponudili več.



Sicer pa zadeva odmeva celo v Beli hiši. To, kar se je zgodilo Dau, je "grozno", je v intervjuju dejal predsednik Donald Trump. Prepričan je, da bi morali letalskim družbam prepovedati prodajo več vozovnic, kot je sedežev, kar je sicer stalna praksa.