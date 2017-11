Mornarica strla upe svojcev: zvoki iz morja niso prišli s pogrešane argentinske podmornice

Pogrešana argentinska podmornica s 44 ljudmi na krovu se je zadnjič oglasila pred šestimi dnevi in sporočila tehnično okvaro. Plovila, ki iščejo podmornico v južnem Pacifiku, so v ponedeljek na svojih sonarjih zaznala signale, za katere so sprva domnevali, da bi ki bi lahko prihajali z izginule podmornice. Signale so zaznali okoli 360 kilometrov od obale, na območju s povprečno globino okoli 200 metrov ter na predvideni poti podmornice.

A strokovnjaki so izključili možnost, da bi bili zvoki s pogrešane podmornice. "Zvočni signali ne ustrezajo podmornici ... Lahko bi šlo za zvok kakega živega bitja," je pojasnil tiskovni predstavnik mornarice Enrique Balbi. Gre za zadnjo slabo novico za sorodnike pogrešane posadke.

Dizelska podmornica ARA San Juan se je zadnjič oglasila minulo sredo. Bila je na rutinski poti iz mornariškega oporišča Ushuaia na skrajnem jugu Argentine v Mar del Plato. Izginila je okoli 430 kilometrov vzhodno od argentinske obale. Išče jo mednarodna ekipa, v kateri sodelujejo tudi Američani, Brazilci, Britanci, Čilenci in Urugvajci.

Podmornica je bila izdelana leta 1983 v Nemčiji. Dolga je 66 metrov, doseže hitrost do 45 kilometrov na uro, doseg pa ima 22.224 kilometrov.