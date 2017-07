Moški, ki je streljal na kalifornijski univerzi, obsojen na sedem dosmrtnih zapornih kazni

Sojenje morilcu je trajalo skoraj pet let. (Foto: AP)

48-letni One Goh je 2. aprila 2012 streljal na krščanski univerzi Oikos v Oaklandu v ameriški zvezni državi Kalifornija. V strelskem napadu je ubil šest žensk in enega moškega. Žrtve so bile stare od 21 do 53 let, še tri osebe so bile ranjene. Strelec, nekdanji študent univerze, je kasneje pojasnil, da je bil jezen na uslužbence in študijske kolege.

Za sedem umorov mu je sodišče v petek izreklo kazen – sedemkratno dosmrtno zaporno kazen brez možnosti predčasne izpustitve in še 271 let za rešetkami.

Korejski državljan sicer trpi za paranoidno shizofrenijo in so ga po aretaciji sprva obravnavali v zaprti ustanovi. Maja letos pa je stopil pred sodišče in se izrekel za krivega – s tem se je izognil smrtni kazni.

Njegov odvetnik David Klaus je sicer pred sodiščem prebral pismo, v katerem storilec poudarja, da dejanje močno obžaluje.