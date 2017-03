Moški na letališču v Parizu vojaku skušal vzeti orožje, ta ga je ustrelil

Na terminalu pariškega letališča Orly je moški zjutraj pristopil do vojaka in mu skušal izmakniti orožje. Vojak ga je nato ustrelil, poroča francoska BFM TV. Po besedah predstavnika francoskega notranjega ministrstva, nihče drug v dogodku ni bil ranjen.

Del letališča so takoj evakuirali, ljudi pa pozvali, naj upoštevajo varnostna navodila.

Poteka policijska akcija, da bi ugotovili, ali je imel moški še kakšnega pomočnika. Na letališču so tudi bombni tehniki.

O strelskem incidentu na pariškem letališču Orly poročajo tudi številni uporabniki družbenih omrežij.

"Čakali smo v vrsti za prijavo na let za Tel Aviv, ko so se v bližini zaslišali trije ali štirje streli," je dejal Franck Lecam, ki je nato skupaj z drugimi potniki moral zapustiti terminal. Dodal je, da so povsod policisti, reševalci in vojaki.