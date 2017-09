Moški pred cerkvijo v Tennesseeju ubil žensko in ranil šest ljudi, ustavil ga je pogumni oskrbnik cerkve

Emanuel Kidega Samson (Foto: AP)

Policija iz mesta Antioch v ameriški zvezni državi Tennessee je v nedeljo identificirala 25-letnega priseljenca iz Sudana Emanuela Kidego Samsona kot strelca, ki je pred cerkvijo ubil 39-letno Melanie Smith in nato v cerkvi ranil še šest ljudi. Obvladal ga je 22-letni mežnar Robert Engle, ki je preprečil hujši pokol.

Samson se je v nedeljo pripeljal do cerkve in na parkirišču ustrelil žensko ter vstopil v poslopje skozi zadnja vrata in streljal naprej ter ranil še nekaj ljudi. Od šesterice ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Nato ga je naskočil mežnar, s katerim sta se nekaj časa prerivala okrog pištole, ki je počila in strelca zadela v prsi. Engle je nato odhitel do svojega avtomobila po pištolo, se vrnil in Samsona držal na muhi do prihoda policije.

Priča: Strelec ni rekel niti besede

Minerva Rosa, ki je bila v času streljanja v cerkvi, je novinarjem povedala, da moški med streljanjem ni rekel ničesar. "Bil je tiho." Brez mežnarja, ki ga je ustavil, bi se stvari končale veliko huje, je povedala za CNN. "On je naš junak!"

Da je Engle junak, se strinja tudi policijski načelnik Steve Anderson. "On je tisti, ki je ustavil vso to norost, zelo, zelo, zelo, zelo smo mu hvaležni!"

"Že celo življenje hodim v cerkev, odkar sem bil majhen otrok. Nikoli si ne bi mislil, da se bo kaj takega zgodilo," pa je v izjavi iz bolnišnice sporočil Engle. Ljudi je prosil, naj molijo za žrtve in njihove družine, pa tudi za strelca in njegovo družino. "Tudi oni trpijo." Zapisal je še, da ne želi, da ga označujejo za junaka. "Pravi junaki so policisti, reševalci, medicinsko osebje in zdravniki, ki pomagajo meni in vsem prizadetim."

Motiv za napad še ni znan

Policija motiva za strelski napad ni takoj ugotovila, čeprav je Samson, ki se je priselil v ZDA leta 1996, pred letom ali dvema obiskoval isto cerkev. V preiskavo morebitnega zločina iz sovraštva se lahko vplete tudi zvezna policija FBI, ker je bil napadalec temnopolt, žrtve pa bele.

Ameriški mediji poročajo tudi o nenavadnih objavah na Facebooku strelca, ki je med drugim tik pred napadom objavil, da "moraš postati ustvarjalec, ne pa biti, kar je ustvarjeno" in "več si, kot pa nam pravijo".

Županja Nashvilla Megan Barry je tvitnila, da je streljanje strašna tragedija za njihovo mesto. "Srce me boli za vse družine in znance pokojnice in ranjenih. Njihova življenja so se za vedno spremenila," je zapisala.