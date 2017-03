Moški se je pripeljal do Bele hiše in dejal, da ima v avtu bombo

Tajna služba je prijela moškega, ki se je pripeljal do kontrolne točke pri Beli hiši soboto zvečer in je zatrdil, da ima v vozilu bombo.

CNN navaja, da oblasti še niso podale potrditve oziroma pojasnil, ali je moški govoril resnico. Je pa bilo njegovo dejanje dovolj, da so povečali varnost okoli Bele hiše. Zaprli so več cest, tajna služba pa je sporočila, da gre za ''kriminalistično preiskavo, ki še poteka''.

Incident se je zgodil nekaj po 23. uri po lokalnem času, je dejala tajna služba. Predsednika Donalda Trumpa v hiši ni bilo, saj je trenutno v svoji rezidenci na Floridi.

Že pred tem so aretirali moškega, ki je preskočil stojalo za kolesa pred Belo hišo. Do ograje mu ni uspelo, saj so ga prej prestregli varnostniki. Do Bele hiše je skušal prinesti dokumente in ni bil oborožen.

To sta nova dva varnostna incidenta pri Beli hiši v zadnjih tednih. Največ preglavic je povzročil moški 11. marca, ki je preplezal ograjo in se na območju Bele hiše preživel kar 16 minut, preden so ga aretirali.