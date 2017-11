'Mrzlo je, potrebujemo pomoč. Oblasti bi morale pohiteti'

Na tisoče Irancev je že drugo noč preživelo na prostem pri izjemno nizkih temperaturah, potem ko je uničujoči potres, v katerem je umrlo več 450 ljudi, najmanj 7100 je ranjenih, v nedeljo razdejal zahod države. Z iraške strani meje, ki je redkeje poseljena, pa poročajo o devetih smrtnih žrtvah in več sto poškodovanih.

Vlada se trudi, da bi v odročne gorske predele prizadete province Karabah, kjer je porušenih na stotine domov, čimprej dostavila zaloge hrane, vode in zdravil.

Iran je za danes razglasil dan žalovanja, poroča BBC, prizadeto regijo na iraško-iranski meji naj bi obiskal tudi iranski predsednik Hasan Rohani.

Iranska državna televizija je poročala, da je na tisoče preživelih že drugo noč preživelo na prostem v zasilnih šotorih pri izjemno nizkih temperaturah, spustile so se blizu ledišča. Zaradi pogostih popotresnih sunkov so ljudje prestrašeni, bojijo se vrniti v svoje hiše.

"Mrzlo je, potrebujemo pomoč. Vse nam bo prav prišlo. Oblasti bi morale pohiteti in čim prej pripeljati zaloge," je dejala mlada ženska v Sarpol-e-Zahabu, ki je čez noč postala brezdomka.

Ena od mednarodnih človekoljubnih organizacij je sporočila, da je prizadetih okrog 70.000 ljudi, na to so se že odzvali Združeni narodi in ponudili pomoč.

Oblasti so iskanje preživelih včeraj sicer zaključile, potem ko jim je v Sarpol-e-Zahabu izpod ruševin uspelo rešiti žensko in njenega dojenčka.

Potres je območje med iraško-iransko mejo povsem razdejal. (Foto: AP)

Maj Gen Mohammad Ali Jafari, vodja Islamske revolucionarne varnostne organizacije, je povedal, da ljudje potrebujejo predvsem vodo, hrano in zasilne šotore. "Na novo zgrajene stavbe so preživele potres, stare pa so povsem porušene," je povedal med obiskom prizadetega območja.

Predstavniki iranskega Rdečega polmeseca, ki imajo na terenu približno 30 ekip, so sporočili, da na prizadetih območjih kronično primanjkuje vode in elektrike in da dostavo zalog ovirajo še blokirane ceste. Na pomoč je sicer prišel tudi iranski vojaški helikopter.

Iranske oblasti so potrdile, da je potres uničil več kot 30.000 hiš, najmanj dve vasi sta povsem zravnani z zemljo. Precej poškodovana je tudi največja mestna bolnišnica, v kateri se je osebju kljub temu trudilo pomagati čim večjemu številu ranjenih ljudi.

Potres z magnitudo 7,3 - najmočnejši letošnji potres sploh - je udaril ob 21.18 po lokalnem času (ob 18.18 po srednjeevropskem) kakšnih 30 kilometrov južno od Darbandikhana blizu severno-vzhodne meje med Iranom in Irakom. Tresenje tal so čutili med drugim v Turčiji, Izraelu in Kuvajtu.