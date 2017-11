Ulice Harareja zavzeli številni protestniki: Mugabe mora zapustiti Zimbabve

Na tisoče ljudi se je danes zgrnilo na ulice zimbabvejske prestolnice Harare, da bi pokazalo podporo vojaškemu udaru pred dnevi in pritisnilo na predsednika Roberta Mugabeja k odstopu s položaja. Nekateri so nosili državne zastave in transparente z napisi, kot so "Mugabe mora zapustiti Zimbabve".

Vzdušje je po poročanju lokalnih medijev veselo, množica pa pisana, saj so se temnopolti in belopolti protestniki pomešali. Podporo protestu so izrazile različne družbene skupine, od vplivnega Združenja vojnih veteranov do opozicijskega Gibanja za demokratične spremembe, ki sta bila v preteklosti velikokrat na nasprotnih bregovih.

Vojska je državnim medijem potrdila, da je shod dovolila, a vztrajala, da mora ostati miroljubne narave.

Vojska je shod dovolila. (Foto: AP)

"Zdaj združujemo velik del zimbabvejskega prebivalstva," je povedal vodja vojnih veteranov Chris Mutsvangwa. "Pozivamo prebivalce Zimbabveja, da pridejo na shod," je dodal.

Potem ko je Mugabe minuli teden odstavil podpredsednika Emmersona Mnangagwa, je vojska v noči na sredo v Zimbabveju izvedla vojaški udar in tako preprečila načrte Mugabeja, ki je na oblasti od leta 1980, da bi ga na predsedniškem položaju nasledila njegova soproga, 52-letna Grace Mugabe. Mugabe je trenutno v hišnem priporu, k odstopu pa ga je v petek zvečer pozvala tudi njegova lastna stranka Zanu-PF.