Na Arktiki se sredi zime tali led

Dele Arktike naj bi dosegel nenavadno topel zrak s temperaturami tudi do 20 stopinj višjimi od za ta čas običajnih. Živo srebro naj bi se zato ponekod dvignilo do temperature ledišča. Tako bi se lahko na enem najhladnejših delov sveta v letnem času, ko je najbolj mraz, talil sneg. Nekaj, česar si nedolgo nazaj niti zamisliti nismo mogli, se dogaja že drugo leto zapored, in klimatologi so prepričani, da je za to v prvi vrsti odgovoren človek.



To pa še ni vse, obrvi dvigajo tudi povprečne mesečne temperature na skrajnem severu sveta. Te so bile tako novembra kot decembra za 2,5 stopinje Celzija višje od dolgoletnega povprečja.



Arktični temperaturni rekordi sovpadajo z rekordno nizkim nivojem ledu na morju. Manj ledu pomeni, da lahko toplejši zrak prodre globlje proti severu, temperature na Arktiki se zato dvignejo, led se še naprej tali in tragični krog, ki bolj, kot si mislimo, vpliva na naša življenja, je sklenjen.



Med prvimi, ki občutijo posledice sprememb, pa so živali skrajnega severa. Visoke temperature lahko povzročijo stradanje in zato množično umiranje severnih jelenov, krčenje življenjskega prostora severnih medvedov ter spremenjene migracijske navade morskih živali.