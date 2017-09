Na Baliju s strahom pričakujejo nov dan, evakuirali že 75.000 oseb

Otoku Bali grozi izbruh vulkana Mount Agung. Število evakuiranih iz dneva v dan narašča in kot navaja AP že presega 75.000.

Zaradi grozečega vulkana so evakuirali že 75.000 oseb. (Foto: AP)

Indonezijski otok, ki je med turisti priljubljen predvsem zaradi lepih plaž, je tik pred naravno katastrofo. Oblasti so že v petek izdale opozorilo najvišje, četrte stopnje nevarnosti. Okoli vulkanskega kraterja je vzpostavljeno 12-kilometrsko zaprto območje, saj merilci že več dni zaznavajo tresljaje in povečano seizmološko aktivnost. Odhajajo pa tudi tisti s širšega območja.

Domačini in oblasti s strahom pričakujejo jutrišnji dan

Vulkan je zadnjič izbruhnil leta 1963 in zahteval 1100 življenj. Sedaj pa že od avgusta opažajo, da se z enim izmed 120 delujočih vulkanov v Indoneziji, ponovno nekaj dogaja. Po poročanju lokalnih oblasti obstaja neposredna nevarnost za ponoven izbruh. Dim, ki se dviga iz kraterja, straši lokalne prebivalce in oblasti, ki so po poročanju indonezijske agencije za soočanje z naravnimi nesrečami evakuirale več kot 370 lokacij na otoku. Ljudi z ogroženih območij so nastanili v začasna bivališča ali pa so se zatekli k sorodnikom. Poskrbeli so tudi za začasna zavetišča za živino.

Kot je povedala domačinka Ketut Suliasih prestaja najhujšo preizkušnjo v svojem življenju: "Upam, da bo vsega kmalu konec. Za nas je dobro poskrbljeno, vseeno pa se bojimo prihodnosti."