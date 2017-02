FOTO: Na dan predsednika številni Američani protestirali proti Trumpu

V ZDA vsako leto praznujejo dan predsednika, s katerim se spominjajo svojih voditeljev in uživajo v podaljšanem vikendu. Toda, letos ga je na tisoče ljudi obeležilo na protestih proti aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu. Demonstracije so potekale v več kot dvajsetih mestih po ZDA, med drugim v Los Angelesu, New Yorku, Chicagu, Atlanti, Philadelphiji, Portlandu, Miamiju, Denverju in Washingtonu.

Protestniki so izražali nasprotovanje Trumpu zaradi njegove politike do priseljencev, do okolja in do ustave in zahtevali, da se ga odstavi, ker da še vedno deli državo.

"Demokracija, kot jo poznamo, je pod vprašajem ... Lahko se zgodi, da bodo moje svoboščine, ki jih cenim in za katere nisem nikoli mislila, da jih bom izgubila, odvzete," je dejala Mercedes Vizcaino iz New Yorka.

Po neuradnih ocenah se je v New Yorku zbralo približno 10.000 ljudi. Protesti so bili povsod večinoma mirni, le v Portlandu je prišlo do nekaj aretacij, ker se protestniku niso umaknili po ukazu policije. Ponekod, na primer v Atlanti, pa so se zbrali tudi Trumpovi privrženci.

Trump pripravlja spremenjen izvršni ukaz o priseljencih in beguncih

Ameriški predsednik medtem pripravlja spremenjen izvršni ukaz o priseljencih in beguncih, potem ko je prvi povzročil množične proteste po ZDA, zmedo na letališčih in sodne spore. Ti so se končali z blokado ukaza na prizivnem sodišču San Francisca. Nov izvršni ukaz zadeva iste države kot prej, Trump pa naj bi ga podpisal še ta teden.

Trump je s prvim izvršnim ukazom začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom Sirije, Irana, Iraka, Sudana, Jemna, Somalije in Libije ter prav tako začasno prepovedal vstop vsem beguncem razen tistim iz Sirije, za katere pa je bila uvedena prepoved vstopa za nedoločen čas.

Ukaz je uvodoma veljal tudi za imetnike dovoljenj za delo in bivanje v ZDA iz omenjenih sedmih držav, kar je administracija naknadno odpravila. Nov ukaz, ki naj bi ga Trump po poročanju ameriških medijev podpisal še ta teden, te prepovedi več ne vsebuje. Prav tako ne bo prepovedi vstopa za tiste, ki že imajo vizume, ampak bo vlada le začasno prenehala z njihovo izdajo na novo.

Nov ukaz naj bi se uvajal več dni, da ljudje ne bodo spet obtičali na letališčih kot prej. Veljal pa ne bo niti za dvojne državljane, na primer Francoze libijskega izvora, ki potujejo s francoskim potnim listom in podobne primere. Glede beguncev iz Sirije pa naj prepoved ne bi več veljala za nedoločen čas.

Na položaj svetovalca za nacionalno varnost imenoval generala McMasterja

Na položaj svetovalca za nacionalno varnost je Trump imenoval generala Herberta Raymonda McMasterja. Ta bo zamenjal upokojenega generala Michaela Flynna po njegovem odstopu zaradi zavajanja podpredsednika ZDA Mika Pencea glede stikov z ruskim veleposlanikom.

Trump je analitike s svojo izbiro presenetil, večinoma zaradi tega, ker se jim zdi McMaster dobra izbira, saj general nima nobenih škandalov, proces izbire v Palm Beachu na Floridi pa je potekal gladko in brez brez cirkusa.

Prvi kandidat, ki ga je Trump nameraval imenovati na Flynnov položaj, viceadmiral Robert Harward, je v četrtek položaj odklonil. Svet za nacionalno varnost je doslej kot vršilec dolžnosti vodil Keith Kellog, ki je bil prav tako v igri za stalni položaj. McMaster položaj prevzema takoj, saj ne potrebuje senatne potrditve.

Analitiki so si oddahnili tudi zato, ker je bil med kandidati za ta položaj tudi nekdanji veleposlanik ZDA pri ZN John Bolton, sicer eden od avtorjev in zagovornikov vojne proti Iraku v času vlade predsednika Georga Busha mlajšega.

McMaster se je rodil julija 1962, leta 1984 pa je diplomiral na vojaški akademiji West Point. Kasneje je naredil doktorat iz vojaške zgodovine na univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu. Na položaj svetovalca za nacionalno varnost se je povzpel s položaja direktorja centra za vojaške zmogljivosti in integracijo v poveljstvu za urjenje in doktrino ameriške kopenske vojske.

V preteklosti je bil poveljnik manevrskega centra v oporišču Fort Benning v Georgii, služboval je v Afganistanu, prav tako v prvi zalivski vojni leta 1991 proti Iraku in tudi drugi vojni proti Iraku. Znan je tudi po knjigi, ki jo je izdal leta 1997 in v kateri je kritičen do ameriškega političnega in vojaškega vodstva v času vojne v Vietnamu.

Kritiziral Obamo, ker igra golf, sam v 30 dneh kar šestkrat na golfiščih

Sicer pa je Trump ravno te dni zabeležil 30 dni odkar je prevzel predsedniško funkcijo. In v tem času si je najmanj šestkrat vzel čas za igranje golfa, piše Huffington Post.

Preden je Trump postal novi ameriški predsednik je sicer večkrat javno in na Twitterju kritiziral Baracka Obamo, ker igra golf. Še lanskega februarja pa je Trump zatrjeval, da "se želi zapreti v Belo hišo in delati na polno". Novembra je nato na vprašanje, ali bo kot predsednik še igral golf odgovoril, da bo "vedno igral z voditelji držav in ljudmi, ki nam lahko pomagajo". Toda, odkar je uradno zaprisegel kot predsednik ZDA, je golfišča obiskal kar šestkrat, kjer pa ni igral zgolj z voditelji.

Kar tri vikende zapored pa je Trump preživel na svojem posestvu na Floridi, kamor potuje z uradnim predsedniškim letalom Air Force One. Sam pa je v preteklosti Obami očital počitnice in izlete, ki jih "plačujejo davkoplačevalci".