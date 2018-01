Otroci, ki so jih policisti v Los Angelesu rešili iz peklenskih razmer v domači hiši, so imeli po mnenju sorodnikov neobičajno in strogo vzgojo. Ker pa sta starša, David in Louise Turpin njihovo življenje skrbno skrivala, mnogi niso vedeli, kaj se zares dogaja v vrstni hiši v Perrisu.

Spomini, bolečina in nelagodje

Kot poroča CNN, je Elizabeth Flores, sestra obtožene Louise Turpin, zakonca več let prosila in moledovala, da bi lahko videla svoje nečake. Vendar ji Turpinova nista dovolila, da bi vstopila v njihov dom, niti da bi z njimi komunicirala preko skypa.

"Louise in David sta bila skrivnostna še preden sta dobila prvega otroka. Zato nisem posumila, da bi bilo kaj narobe. Držala sta se zase in nista hodila na obiske," je povedala Elizabeth.

Floresova je kot študentka nekaj časa živela pod skupno streho s Turpinovima, ki pa sta takrat že imela nekaj otrok. "Res sta bila stroga, a nisem nikoli posumila, da gre za zlorabo."

Imeli so ju za stroga, ne pa kruta starša. (Foto: AP)

V prisotnosti Davida pa se ni počutila dobro. "Ko sem se tuširala, je pogosto prišel v kopalnico in me gledal. Nikoli pa se me ni dotaknil." Vendar je molčala. "Bila sem mlada, sama v tujem mestu, bala sem se. Tudi z mano sta ravnala kot z otroki, držati sem se morala določenih pravil. Zdaj, po toliko letih, stvari vidim čisto drugače," je priznala.

Ko se je družina večala, je Louise iz nje izključila lastnega očeta. "Kupil je letalsko karto in želel presenetiti svojo hčerko in vnuke. Ko jo je poklical, pa ga je zavrnila."

Teresa Robinette: Tako suhi so

Elizabethina in Louisina sestra, Teresa Robinette, je po poročanju CNN za NBC oddajo povedala, da je bila s številno družino v stikih. Zaskrbljena je bila nad težo otrok. "Pred Louise sem vedno komentirala njihov izgled in ji pogosto rekla, da so zelo suhi. A mi je vedno nasmejana odgovorila, da so pač po Davidu, ki je visok in vitek," se spominja.

Prav tako je opazila, da so otroci precej nedružabni in odmaknjeni od sveta. "Niso smeli gledati televizije, niti povabiti svojih prijateljev," je povedala po poročanju News Sky.

Ko je slišala za zlorabo in obtožbe, se je zlomila. Še vedno pa ima rada svojo sestro. "Želim da ve, da je še vedno moja kri. Kar je naredila, ni bilo prav, zaradi tega trpi cela družina. Toda molim za njeno rešitev."

Še pomembnejše sporočilo pa je pustila nečakom. "Vsekakor imajo družino, ki jih ima rada, pa če jo poznajo ali ne," je zaključila.

'Na Facebook fotografijah so bili videti srečna družina'

Brenda Taylor, Louisina teta, z nečaki ni bila pogosto v stikih, je pa njihovo življenje spremljala preko družbenih omrežij.

"Na Facebook fotografijah so bili videti srečna družina," je povedala po poročanju CNN.

Dodala je, da sta bila oba zakonca iz Princetona. "Louise se je zelo mlada poročila. Mislim, da je imela komaj 16 let," je povedala. Nazadnje ju je videla, ko sta imela le dva otroka. Louise prav tako ni prišla na pogreb svojih staršev.

"Vsi v družini smo se spraševali, zakaj imata toliko otrok," je še dejala.

Taylorjevo je aretacija presenetila. "Mislili smo, da je Louise najbolj stabilna izmed vseh. Zdaj pa se je očitno izkazalo, da je najhujša."

David in Louise Turpin sta imela v hiši zaprtih svojih 13 otrok, starih od dve do 29 let. Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki uspelo pobegniti in je prijavila, da so bratje in sestre priklenjeni z verigami, umazani in lačni.

Za kruta starša je sodišče odmerilo po devet milijonov dolarjev varščine, kar zagotavlja, da do konca sodnega procesa ne bosta šla na prostost ali blizu otrok.