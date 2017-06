Na Filipinih ni moril terorist, ampak zadolženec, ki je kazinoju dolgoval 72.000 evrov

"To ni bilo teroristično dejanje, temveč je ta incident omejen na enega moškega, tako kot smo ves čas govorili," je poudaril vodja policije v Manili. (Foto: AP)

Napad na kazino v Manili, v katerem je v petek umrlo 37 ljudi, je izvedel močno zadolženi nekdanji uslužbenec finančnega ministrstva, 43-letni Jessie Carlos. Dolgoval je najmanj štiri milijone pesov oziroma 72.000 evrov. Policija je ob tem poudarila, da ni šlo za teroristični napad.

"Po podatkih njegove družine je bil močno zadolžen zaradi zasvojenosti z igrami na srečo," je povedal vodja policije v Manili Oscar Albayalde. "To se je zgodilo zaradi spora z ženo in starši," je še povedal Albayalde.

"To ni bilo teroristično dejanje, temveč je ta incident omejen na enega moškega, tako kot smo ves čas govorili," je še poudaril na novinarski konferenci z napadalčevo ženo in starši. "Ne bomo dopustili ljudem ali nevarnim skupinam, da te razmere uporabijo za širjenje svoje propagande ali osebnih razlogov, pa naj gre za tuje ali domače," je še izpostavil.

Žrtve umrle zaradi zastrupitve z dimom

Odgovornost za napad je namreč prevzela skrajna Islamska država (IS). Tiskovna agencija džihadistov Amak je poročala, da so borci IS izvedli napad, a ni opredelila, kaj je bila tarča napada.

Napad na kazino se je začel, ko je oboroženi moški okoli polnoči najprej streljal okrog sebe z avtomatskim orožjem. Po navedbah policije je napadalec pri tem zadel zgolj zaslone in televizorje, nato pa je polil z bencinom in zažgal igralne mize in preproge. Pozneje se je zatekel v eno od hotelskih sob in tudi tam podtaknil požar, v katerem je umrl sam. Na njegovi glavi so našli tudi strelno rano.

Policija je sporočila, da nobena od žrtev nima strelih ran, temveč so najverjetneje umrle zaradi zastrupitve z dimom. Po zadnjih podatkih je življenje izgubilo 37 ljudi, med njimi številni tujci. Več deset ljudi je bilo poškodovanih, med njimi se je večina poškodovala med paničnim begom iz lokala.