FOTO in VIDEO: Na Hrvaškem izbruhnil nov velik požar, evakuirali tri hotele

V Tučepih, naselju v bližini Makarske, je v noči z nedelje na ponedeljek okrog pol tretje ure zjutraj izbruhnil nov velik požar v borovem gozdu. Gasilci so evakuirali tri hotele, ranjenih ni bilo.

Eden od hotelskih gostov, Sead iz Sarajeva, je povedal, da sta ob požaru zavladala kaos in panika. "Zgrabili smo svoje stvari in odhiteli na prosto. Sedaj odhajamo domov," je dejal.

Gasilci so z nadčloveškimi napori uspeli požar omejiti, še preden je dosegel bližnje hiše. Požar sicer še ni v celoti pogašen, a situacija je za zdaj obvladljiva.

Poročil o škodi še ni.

Gost iz hotela Jadran je dejal, da jih je sredi noči prebudil alarm, nato so jim na recepciji dejali, naj takoj zapustijo stavbo. Eden od lastnikov apartmajev, kjer v sezoni počitnikujejo gostje z vsega sveta, je povedal, da to ni prvič, da je izbruhnil velik požar. "Naši gosti so zapustili apartmaje, ogenj se je hišam približal na vsega nekaj metrov."

Po poročanju Dnevnika.hr so gasilci evakuirali goste iz hotelov Tamaris, Jadran in Neptun ter številne stanovalce bližnjih hiš. Ogenj se je iz Gornjih Tučepov spustil do Tučepov.

Na terenu so vse razpoložljive gasilske službe, a jim delo otežuje močna burja.

Cesta Makarska-Tučepi je zaprta, prav tako cesta Makarska-Vrgorac.

Eden od gasilcev, Neno Dobrota iz Omiša, je dejal: "Situacija je trenutno pod nadzorom, stanje se izboljšuje. Vse napore vlagamo v to, da se veter ne bi razširil do Makarske, za zdaj nam to uspeva. Nihče od turistov, prebivalcev ali gasilcev ni bil ranjen. Vsi so na varnem, požar ni zajel nobene od hiš," je dodal.

Nekaj ur po izbruhu požara je burja spremenila smer požara v smeri Makarske. Gasilski poveljnik Dražen Glavina je za hrvaški radio ocenil, da je stanje pri Tučepih po "burni noči" zadovoljujoče. Kot je dodal, bodo imeli težave pri dokončanju dela zaradi nedostopnega terena, kot tudi zaradi utrujenosti gasilcev, ki so bili od noči na nedeljo angažirani na velikem požaru pri Podgori nedaleč Makarske.