Na Hrvaškem lokalne volitve, ki veljajo za ene najbolj negotovih do zdaj

Več kot 3,7 milijona hrvaških volivcev izbira predstavnike v lokalni in regionalni samoupravi za naslednja štiri leta. Ob 7. uri so odprli približno 6.600 volišč v 21 županijah vključno z mestom Zagreb, 127 mestih in 428 občinah. Prvi neuradni izidi bodo objavljeni kmalu po zaprtju volišč ob 19. uri.