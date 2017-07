Na Hvaru uvedli kazen, ki jo bodo turistom težko zaračunali

Mestne oblasti v Hvaru na istoimenskem dalmatinskem otoku so uvedle kazen za 'neprimerno obnašanje turistov'.

Pred dnevi so na pobudo tamkajšnjega župana Rikarda Novaka namreč postavili table z opozorili, da bodo moške, ki se bodo po mestu sprehajali zgoraj brez kaznovali s 500 evri, osebe, ki se bodo v mestu sprehajale v kopalkah, tvegajo 600 evrov kazni, če pa na javnih mestih jejo in pijejo, pa je kazen 700 evrov.

Na Hvaru so postavili table z opozorili o primernem obnašanju. (Foto: Facebook)

A kot razkriva Jutarnji list, pa bodo turistom te kazni težko tudi dejansko izrekli. Mestno redarstvo namreč nima pooblastil za legitimacijo domnevnih kršiteljev, na podlagi katere bi jih nato lahko oglobili. Za to morajo redarji namreč poklicati policijo. Prav tako pa nimajo pooblastil, na podlagi katerih bi kršitelja do prihoda policije sploh lahko pridržali.

Redarji lahko turiste tako le opozarjajo, a težava nastane tudi, kadar ti ne govorijo angleško, oziroma se z njimi ne morejo sporazumeti.

Kot še pišejo hrvaški mediji, pa so tudi sami mestni redarji mnenja, da takšne prepovedi in grožnje z globami pripomorejo k negativni promociji.

Podobne kazni že v Novalji, Splitu in Dubrovniku

Podobna opozorila in kazni so leta 2014 uvedli tudi v paški Novalji. Te sicer bolj kot prepoved veljajo kot smernice, kaj je primerno in kaj ne. Tudi na tamkajšnjih tablah so navedene prepovedi in zagrožene globe - v Novalji osebo, ki se po mestu sprehaja v kopalkah denimo oglobijo s kaznijo slabih 68 evrov (500 kun). A dejanske izrečene kazni so redke, saj kot pravijo mestne oblasti v Novalji, jim ni v interesu, da bi na tak način polnili mestni proračun. V Novalji so z obstoječim stanjem zadovoljni, pravijo da so table dovolj, turisti pa jih večinoma tudi spoštujejo.

Tudi po starem mestnem jedru Splita je prepovedano hoditi v kopalkah, na kar prav tako nakazujejo opozorilne table. Kršitelji, ki s tovsrtnim početjem nadaljujejo po tem, ko jih redarstvo opozori, prejmejo kazen dobrih 34 evrov (250 hrvaških kun), če pa tudi to ne zaleže, jim policija izda prekrškovni nalog, kazen takrat znaša od 68 do 135 evrov (od 500 do 1.000 hrvaških kun). "A kazni v praksi niso pogoste, saj navadno svoje opravi že zgolj ustno opozorilo redarstva," pravi vodja splitskega oddelka za komunalno gospodarstvo in redarstvo Špiro Cokarić.

Sicer pa se od lani tudi po Dubrovniku ni dovoljeno sprehajati v kopalkah, kazen za to znaša dobrih 135 evrov (1000 kun). Postavili so štiri opozorilne table, a do zdaj po besedah Petra Ipšića iz dubrovniškega informacijskega urada, ni bilo potrebno oglobiti še nikogar. V vseh primerih je bilo dovolj izrečeno opozorilo, a kot dodajajo, njihov namen ni represija, pač pa vzdrževanje javnega reda in miru.

Hrvaški mestni redarji nimajo pooblastil, na podlagi katerih bi od domnevnega kršitelja lahko zahtevali osebno izkaznico, s katero bi ga lahko identificirali in mu kasneje izrekli kazen, poroča Jutarnji list.

O sankcijah razmišljajo v Šibeniku, v Zadru potrebe po tem še ni

O uvedbi podobnih določb zdaj razmišljajo tudi v Šibeniku, kjer je to področje v pristojnosti policije. "Glede pristojnosti mestnega redarstva trenutno načrtujemo celovitejše spremembe in mislim, da bo tudi pri nas počasi prišla v poštev uredba o ustreznih oblačilih, nad katero bo bdelo redarstvo," je dejala Daria Lešić iz urada župana.

Zadar v mestnem Odloku o komunalnem redu prav tako še nima uredbe, ki bi omogočala kaznovanje tistih, ki se po mestnme jedru sprehajajo v kopalkah ali brez dela oblačil. Tam tovrstne uredbe, enako kot v Šibeniku, spadajo pod Zakon o prekrših zoper javni red in mir, katerega izvajanje nadzoruje policija. "Vendar pa so primeri, da ljudje dejansko po mestu hodijo neprimerno oblečeni, relativno redki in tako prave potrebe za posebno občinsko uredbo, pravzaprav ni. Posamezne kršitve obravnava policija. Če pa se bo v prihodnje pokazala potreba po takšni uredbi, jo bomo uvedli tudi v Zadru," pa so pojasnili v uradu zadarskega župana.

V Makarski o tem sploh ne razmišljajo

Po drugi strani pa v Makarski o uvedbi podobnega predpisa sploh ne razmišljajo. Vodja tamkajšnjih komunalnih dejavnosti Matko Lovreta, pravi, da bi uvedba takšnih določil povzročila več škode kot koristi. "V Makarski imamo plažo v neposredni bližini centra mesta, tako da se turisti velikokrat v kopalkah sprehodijo tudi skozi mesto. Nenehno opominjati obiskovalce, da so neprimerno oblečeni, bi bilo pravzaprav slabo za naš turizem. Poleg tega turistov v centru mesta, ki so res izključno samo v kopalkah, ni veliko," pravi Lovreta. Tudi on pa opozarja na to, da je takšno uredbo, četudi bi jo sprejeli, v praksi težko nadzirati in izvajati.

Najostržje kazni v Španiji

V Barceloni so medtem že leta 2011 uvedli kazni za turiste, ki se po središču mesta sprehajajo v kopalkah. Kazni za takšno početje se tam gibljejo med 120 in 300 evri, na Majorki so še višje - 500 evrov. V Španiji so sicer najvišje kazni za opijanje v javnosti. Če vas na klopci v Madridu zalotijo s pivom v roki, boste namreč plačali od 112 pa vse do 669 evrov.