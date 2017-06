Na italijanskih lokalnih volitvah slavje desne sredine. 'Padla' tudi utrdba levice Genova

V Genovi, sicer tradicionalno utrdbi levice, je kandidat desne sredine Marco Bucci premagal levosredinskega kandidata Giannija Crivella. Mesto so dolga leta vodili župani iz levosredinskega tabora. V Veroni je prav tako desnosredinski kandidat Federico Sboarina premagal senatorko Patrizio Bisinella. Kandidat desnice je slavil tudi v Catanzaru v Kalabriji.

V novem goriškem občinskem svetu bodo tudi tokrat zastopani slovenski goriški svetniki, saj sta bila na listi, ki je podprla kandidata leve sredine Roberta Collinija, izvoljena predstavnika stranke Slovenska skupnost Marilka Korsič in Walter Bandelj, medtem ko je bil na listi Demokratske stranke izvoljen David Petarin.

Tudi v Gorici je zmagal kandidat več gibanj in strank desnice Rodolfo Ziberna. Prejel je 59,79 odstotka glasov (7774), njegov protikandidat, predstavnik leve sredine Roberto Collini, ki so ga podpirale Demokratska stranka in več levosredinskih list, pa je prejel 40,21 odstotka glasov (5228). "Najlepša hvala, dragi Goričani, za zaupanje in seveda za zahtevno nalogo," je takoj po objavi izidov dejal novi goriški župan, ki je tudi napovedal, da bo nadaljeval delo svojega predhodnika Ettoreja Romolija, ki je bil prav tako predstavnik desnice.

"Veje veter sprememb. Desnosredinsko zavezništvo v Italiji znova zmaguje," je izide komentiral vodja poslanske skupine stranke Naprej Italija v poslanski zbornici Renato Brunetta. Po letih krize je namreč Berlusconijeva stranka tudi glede na ankete spet v zagonu. V več mestih se je povezala s proti tujcem nastrojeno Severno ligo.

Drugi krog lokalnih volitev je potekal v 111 italijanskih občinah, kjer je lahko svoj glas oddalo 4,3 milijona volilnih upravičencev. Ti so v občinah, kjer v prvem krogu 11. junija nobeden od kandidatov za župana ni prejel absolutne večine, izbirali med obema najbolje uvrščenima kandidatoma.

Rekordno nizka volilna udeležba

Glede na prve podatke notranjega ministrstva se je volitev udeležilo 47 odstotkov volilnih upravičencev, kar naj bi bilo rekordno malo.

Lokalne volitve, ki so sicer potekale v več kot 1000 občinah z več kot devetimi milijoni volilnih upravičencev, so bile pomemben test pred parlamentarnimi volitvami, ki naj bi potekale najpozneje spomladi prihodnje leto.

V prvem krogu je največji poraz doživelo Gibanje petih zvezd pod vodstvom Beppeja Grilla. Vsega skupaj je njegovim kandidatom v le osmih od 140 občin z več kot 15.000 prebivalci uspel vstop v drugi krog.