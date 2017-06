Na Japonskem sojenje v povezavi z jedrsko krizo v Fukušimi

Protestnik drži plakat na katerem so fotografije treh predstavnikov Tepca. (Foto: AP)

Nekdanji predsednik Tepca Cunehisa Kacumata ter podpredsednika Ičiro Takekuro in Sakae Muto so se na tokijskem okrožnem sodišču opravičili za nesrečo v jedrski elektrarni, hkrati pa dodali, da je bilo tragedijo nemogoče predvideti. Tožilstvo meni, da bi lahko trojica predvidela poplavo po cunamiju.

Tožilstvo se sprva dvakrat ni odločilo vložiti obtožnice proti odgovornim Tepca, kasneje pa je spremenil odločitev poseben preiskovalni pravosodni odbor. Trojica je obtožena poklicne malomarnosti, ki je vodila v poškodbe in smrti ljudi. Sodbe ni pričakovati pred začetkom leta 2018.

Če jih bodo spoznali za krive, jim grozi do petletna zaporna kazen ali denarna kazen v višini do enega milijona jenov oziroma 8000 evrov.

11. marca 2011 je severovzhod Japonske najprej stresel silovit potres z magnitudo 9,0, nato pa so obsežna območja poplavili večmetrski valovi.

Cunami je udaril tudi v jedrsko elektrarno Fukušima 1, kjer je prišlo do taljenja reaktorjev in uhajanja radioaktivnih snovi.

Čeprav so se mesta in naselja severno od elektrarne izognila najhujšim posledicam jedrske nesreče, je bila pokrajina tam najbolj uničena in številni kraji pet let po katastrofi še vedno niso okrevali. Valovi cunamija so uničili na tisoče zgradb, številne hiše je odneslo v morje, ladje pa na kopno.

Umrlo je najmanj 18.500 ljudi, domove je moralo zapustiti več deset tisoč ljudi.