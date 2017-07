Na jugozahodu Sirije od danes prekinitev ognja

Na jugozahodu Sirije bo danes opoldne po lokalnem času (11. uri po srednjeevropskem času) začela veljati prekinitev ognja. Ruski, ameriški in jordanski strokovnjaki so se v petek dogovorili o vzpostavitvi deeskalacijskega območja. Za dogovor je javnost izvedela isti dan po prvem srečanju predsednikov ZDA in Rusije ob robu vrha G20 v Hamburgu.

Prekinitev ognja naj bi veljala v provincah Dara, Kunejtra in Svejda. Rusija in ZDA naj bi jamčili, da bodo vse strani spoštovale prekinitev, za varnost okrog omenjenega območja pa bo ob koordinaciji z ZDA in Jordanijo skrbela ruska vojaška policija.

Rusija, ki velja za zaveznico sirskega režima pod vodstvom Bašarja al Asada, se letos s Turčijo in Iranom pogovarja o vzpostavitvi štirih t. i. deeskalacijskih območij v Siriji. V Astani so ta teden potekala tudi pogajanja na to temo, a so bila neuspešna, ker niso mogli doseči dogovora o načinu upravljanja in natančnih mejah teh območij.

Vojna v Siriji, ki divja od leta 2011, je doslej zahtevala več kot 320.000 smrtnih žrtev. Več milijonov ljudi je moralo zapustiti svoje domove.