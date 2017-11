VIDEO: Na jugu Italije zasegli za 50 milijonov evrov droge IS

Zasegli so približno 24 milijonov tablet droge tramandol, ki bi na ulici dosegla vrednost 50 milijonov evrov, je sporočila italijanska finančna policija. Tovor je prispel iz Indije in je bil namenjen v Libijo, so sporočili. Dodali so, da so podoben tovor zasegli že pred šestimi meseci v pristanišču v Genovi.

Po navedbah italijanskih oblasti Islamska država tramandol uporablja kot stimulans za svoje borce, omogoča pa jim tudi večjo vzdržljivost pri fizičnih naporih. Poleg tega s sredstvi, pridobljenimi s preprodajo drog, financirajo svoje operacije.