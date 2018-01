VIDEO: Na jugu Nemčije poplave in zemeljski plazovi, v Adelbodnu hitijo s popravilom ceste

Na jugu Nemčije sta dež in taljenje snega povzročila poplave in zemeljske plazove. Po napovedih vremenoslovcev naj bi se deževno obdobje nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Na območju Schwarzwalda v deželi Baden-Württemberg in regiji Allgäu naj bi do davi padlo od 70 do 120 litrov dežja na kvadratni meter.

V deželi Baden-Württemberg naj bi ponekod že poplavilo ceste. Na Bavarskem naj bi poplavilo nekaj kleti in garaž.

Na reki Mozela je zaustavljen rečni promet, prav tako na nekaterih delih reke Neckar.

O poplavljenih posestih in kleteh poročajo tudi iz dežele Porenje – Pfalška.

Zemeljski plaz skoraj preprečil tekme v Adelbodnu

S posledicami orkanskega neurja, ki so ga v nemško govorečih krajih poimenovali Burglind, se borijo tudi v Švici. Tudi tam se je sprožilo nekaj zemeljskih plazov.

Ta posnetek je iz kraja Commune de Savièse, v kantonu Valais v Švici:

Major landslide recorded in Commune de Savièse, Vallais, Switzerland yesterday, Jan 4. Report (and further details): @MeteoAlpes pic.twitter.com/YQXg3zI4wf — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2018

V Adelbodnu so bili na trnih, saj niso vedeli, ali bodo morali tekme svetovnega prvenstva v alpskem smučanju ta vikend odpovedati. Zemeljski plaz je namreč poškodoval cesto proti Adelbodnu, zato so jo morali južno od predora Lintertunnel zapreti.

Organizatorji so že razmišljali o možnih drugih povezavah, po katerih bi lahko obiskovalci tekem prišli do prizorišča. Toda, cestno podjetje, je sporočilo, da bodo cesto popravili do te mere, da bo promet lahko potekal vsaj po enem pasu.

Sneg in močan veter sta povzročila nevšečnosti na severovzhodu ZDA, v Bostonu so bile hude poplave. V "Sončni državi" pa so od mraza legvani popadali z dreves.