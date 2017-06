Na Kosovu glede na vzporedne volitve slavilo zavezništvo 13 strank

Na parlamentarnih volitvah na Kosovu je glede na izide vzporednih volitev slavilo zavezništvo 13 strank okoli Demokratske stranke Kosova (PDK) in Zavezništva za prihodnost (AAK), ki naj bi osvojilo okoli 40 odstotkov glasov.

Osrednje so stranka PDK sedanjega predsednika parlamenta in bivšega prvega moža kosovskih obveščevalcev Kadrija Veselija ter dve večji opozicijski stranki - AAK nekdanjega kosovskega premiera in haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja in stranka Nisma (Pobuda) pod vodstvom Fatmirja Limaja.

Haradinaj je že razglasil zmago, ki jo je označil za "prepričljivo". Ta zmaga naj bi jim omogočila oblikovanje vlade.

Na drugem mestu naj bi na volitvah, ki so se zaključile ob 19. uri, z okoli 30 odstotki glasov podpore pristala Nacionalistična stranka Vetevendosje (Samoopredelitev), ki je bila doslej največja opozicijska stranka. Na volitvah je nastopila samostojno.

Vladajoča stranka premierja Ise Mustafe Demokratska liga Kosova (LDK) naj bi pristala na tretjem mestu s 27 odstotki podpore.

Volilna udeležba na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je rekordno nizka. Do 15. ure je namreč glas oddalo 27,6 odstotka volilnih upravičencev. Pred tremi leti je bila udeležba do 15. ure 42-odstotna.