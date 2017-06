Na Kosovu slavila koalicija Thacija in Haradinaja

Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je po preštetih 91 odstotkih glasov zmagalo zavezništvo 13 strank okoli Demokratske stranke Kosova (PDK) in Zavezništva za prihodnost (AAK), ki je prejelo 34,60 odstotka glasov.

Osrednje stranke v zmagovalnem zavezništvu so stranka PDK sedanjega predsednika parlamenta in bivšega prvega moža kosovskih obveščevalcev Kadrija Veselija ter dve večji opozicijski stranki - AAK nekdanjega kosovskega premierja in haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja in stranka Nisma (Pobuda) pod vodstvom Fatmirja Limaja. Iz vrst PDK sicer prihaja tudi sedanji kosovski predsednik Hashim Thaci.

Premierski kandidat tega zavezništva Haradinaj je sicer že po zaprtju volišč razglasil zmago, ki jo je označil za "prepričljivo" in napovedal, da si bodo prizadevali za oblikovanje vlade.

Po delnih izidih, ki jih je danes objavila volilna komisija, je na drugem mestu koalicija okoli doslej vladajoče stranke premierja Ise Mustafe Demokratska liga Kosova (LDK) s 26,75 odstotka glasov. Tudi Mustafa je po zaprtju volišč svojo stranko označil za zmagovalko, poroča Al Jazeera Balkans.

Na tretjem mestu pa je z 23,52 odstotka glasov nacionalistična stranka Vetevendosje (Samoopredelitev), ki je bila doslej največja opozicijska stranka. Njen premierski kandidat Albin Kurti je rezultat pozdravil kot veliko zmago in ocenil, da stranko čaka še veliko zmag.

Na volitvah je slavilo zavezništvo okoli Demokratske stranke Kosova in Zavezništva za prihodnost. (Foto: AP)

Član predsedstva stranke Dardan Sejdiu je po zaprtju volišč ocenil, da je gibanje kot politični subjekt osvojil največ glasov.

Na četrto mesto se je uvrstila Srbska lista s 4,8 odstotka glasov. Direktor srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je povedal, da je Srbska lista osvojila vseh deset poslanskih mandatov, ki v kosovski skupščini pripadajo srbski narodni skupnosti.

Pristaši koalicije okoli PDK, pa tudi gibanja Samoopredelitev so dober rezultat proslavili na ulicah več mest, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kosovski predsednik Hashim Thaci je na Twitterju izrazil pričakovanje, da bo čim prej oblikovana nova vlada.

Volilna udeležba je bila nekaj več kot 40-odstotna.