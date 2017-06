FOTO: Huda ura na Hrvaškem: v neurju na Krku umrl moški

Veliko preglavic s slabim vremenom so imeli včeraj tudi na Hrvaškem. Iz Krka poročajo o smrtni žrtvi. Tamkajšnja policija je potrdila, da se je tragedija zgodila okoli 18:45 v morju pred kampom Pušča pri kraju Omišalj, ki leži na severnem delu Krka. Močan veter je povzročil velike valove, ti pa so prevrnili barko, na kateri je bil tudi nesrečni moški iz Reke. Druga oseba, ki je bila v času neurja v isti barki, je uspela priplavati do obale, še poroča Dnevnik.hr.

Tudi v Istri podiralo drevje, tolkla toča

Hudo je bilo tudi v Istri. Na območju Poreča so v slabih dveh urah zabeležili več kot 100 klicev na pomoč. Veter je podiral drevesa, zaradi slabih razmer so beležili tudi več prometnih nesreč. “Ljudje so bežali, nastal je kaos,” je za hrvaško televizijo Nova TV dejal eden od tamkajšnjih prebivalcev. “V enem od vozil, na katera so padla drevesa, so bili ujeti gospa in dva otroka,” je za televizijo dejal gasilec Damir Laković in pojasnil, da so sicer obravnavali tri primere, v katerih so drevesa padla na vozila, v sedmih primerih pa so morali drevesa odstraniti s cestišča. Ob zahodni obali Istre je udarila tudi toča.

Neurja so sicer včeraj besnela po vsej Hrvaški. Po Istri in Zagorju, so se pojavila tudi v Kvarnerju, kasneje pa zajela tudi Zagreb in severni in vzhodni del države. V Zagrebu so beležili več kot 60 intervencij, večinoma so morali odstranjevati podrto drevje in črpati meteorne vode. Kleti je poplavljalo tudi v Osijeku.