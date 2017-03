Na letalu so ji eksplodirale slušalke

(Foto: Australian Transport Safety Bureau)

Avstralske oblasti opozarjajo na nevarnost uporabe elektronskih naprav z baterijskim napajanjem na letalih, potem ko so se potnici vnele slušalke.

Ženska je med dremanjem poslušala glasbo na letu iz Pekinga v Melbourne, nato jo je po dveh urah leta zbudil glasen pok. ''Prijela sem se za obraz, zato so slušalke padle na vrat. Pekoč občutek se je nadaljeval, zato sem prijela slušalka in jih vrgla na tla. Iskrile so se in zaradi plamenov tudi talile,'' je avstralskim oblastem povedala potnica. Utrpela je rahle opekline.

Člani posadke so potnici nemudoma priskočili na pomoč, ogenj so ukrotili tako, da so na vnetljive slušalke zlili vrč vode. A do tega trenutka se je plastika stalila že do te mere, da so se prilepile na letalsko preprogo. Potniki so morali do konca leta nato trpeti vonj po zažgani plastiki in laseh.

Avstralske letalske oblasti niso povedale, za katere slušalke je šlo, verjamejo pa, da so k nesreči botrovale litij-ionske baterije. Opozorili so, da število naprav z baterijami raste s tem pa tudi nevarnost za težave na letalih. Svetujejo, da morajo biti baterije ustrezno shranjene, če niso v uporabi in da naj bodo dodatne baterije v ročni prtljagi in ne v oddani.

V zadnjih letih so baterije že povzročile nekaj incidentov. BBC navaja, da je moralo letalo iz Sydneyja lani obrniti, ko se je iz ročne prtljage začel valiti dim. Izkazalo se je, da so se vnele baterije. Lani so sicer veliko hrupa povzročile baterije v telefonu Samsung Note 7, zaradi katerih so se telefoni pregrevali, tudi vžgali in eksplodirali. Epilog zgodbe je bil, da so telefon dokončno umaknili iz prodaje.