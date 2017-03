Na letih v ZDA in na Otok iz določenih držav odslej prepovedane elektronske naprave

Prepoved elektronskih naprav v ročni prtljagi na letih v ZDA in Veliko Britanijo iz več držav Bližnjega vzhoda in severne Afrike je od danes v veljavi. Prepoved se nanaša na prenosne in tablične računalnike, prizadela pa naj bi na tisoče potnikov, ki iz omenjenih držav dnevno potujejo v ZDA in na Otok.

Po besedah pristojnih oblasti morajo biti vse elektronske naprave, "večje od pametnih telefonov", shranjene v prostoru za prtljago letala zaradi nevarnosti, da bi bil lahko v njih skrit eksploziv, poroča britanski BBC.

Razlog za prepoved je vrsta napadov na letalih in letališčih v minulih dveh letih. (Foto: iStock)

ZDA so prepoved uvedle v torek in zadeva devet letalskih družb iz osmih držav – Turčijo, Maroko, Jordanijo, Egipt, Združene arabske emirate, Katar, Savdsko Arabijo in Kuvajt. Te družbe upravljajo okoli 50 letov v ZDA dnevno z letališč v Kairu, Amanu, Kuvajtu, Casablanci, Dohi, Rijadu, Džedi, Istanbulu, Dubaju in Abu Dabiju.

Odločitvi ZDA je sledila tudi Velika Britanija, ki je prepoved uvedla za vse lete iz šestih držav – Egipt, Turčijo, Jordanijo, Savdsko Arabijo, Tunizijo in Libanon, še navaja BBC.

Pri ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost so kot razlog za prepoved navedli vrsto napadov na letalih in letališčih v minulih dveh letih. Med drugim so omenili strmoglavljenje ruskega letala nad Egiptom oktobra 2015, ko je umrlo 244 ljudi, in neuspeli poskus lanskega napada na somalskem letalu, pri katerem je bil uporabljen prenosnik.

Prepoved je bila deležna kritik, da je uperjena proti pretežno muslimanskim državam. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ZDA in Veliko Britanijo že pozval, naj prepoved čim prej umakneta.