Na makedonskih ulicah vre. V parlament vdrli protestniki s črnimi maskami

Pristaši stranke VMRO DPMNE, ki nasprotujejo po njihovem nepoštenim volitvam za predsednika parlamenta, so vdrli v parlament. Srbska radiotelevizija poroča, da so se na skopskih ulicah že začeli obračuni. Mediji navajajo, da je policija demonstrantom s črnimi maskami pustila, da vstopijo v stavbo. Medtem ko so bile posebne enote in oklepniki na ulicah ponavadi že zaradi najmanjših protestov, jih danes ni bilo nikjer.

Poslanci parlamentarne večine so pred tem za predsednika parlamenta sami izbrali poslanca DUI Talata Džaferija, potem ko je predsedujoči Trajko Veljanovski prekinil konstitutivno sejo. Nadaljeval jo je poslanec stranke SDSM Ferid Muhić, ki je pozval ostale, da glasujejo za novega predsednika parlamenta.

Med glasovanjem, na katerem je 61 od 67 poslancev parlamentarne večine, ki jo sestavljajo stranke SDSM, DUI, Besa in Aliansa za Albance, glasovalo za Džaferija, so poslanci največje stranke VMRO DPMNE Nikole Gruevskega vzklikali: "To je puč!" in prepevali makedonsko himno. Talat Džaferi je podpisal slavnostno izjavo Muhiću, ki je drugi najstarejši poslanec v parlamentu in dal izjavo v albanskem jeziku.

Po navedbah novinarja francoske tiskovne agencije AFP je bilo v kaosu, ki je nastal po vdoru protestnikov, na obrazu opozicijskega voditelja Zaeva videti kri. Zaev vodi SDSM, ki velja za nasprotnico VMRO DPMNE.

Džaferi je dejal, da njegov izbor nikakor ni puč, saj ga je izbrala parlamentarna večina in obtožil predsednika države Đorđa Ivanova, da je on začel s pučem.

Po Džaferijevem izboru so podporniki stranke VMRO DPMNE, ki že več dni protestirajo pred parlamentom, uspeli vdreti v stavbo. Džaferi je prekinil tiskovno konferenco za novinarje. Vodja SDSM je po parlamentarnih volitvah sestavil večino z albanskimi strankami, a so mu makedonski predsednik Ivanov in največja stranka VMRO DPMNE Nikole Gruevskega od začetka marca preprečevali, da sestavi formira vlado.