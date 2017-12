Na Malti v povezavi z umorom novinarke aretirali deset ljudi

Malteška policija je aretirala deset ljudi, vsi so državljani Malte, ki naj bi bili povezani z umorom tamkajšnje novinarke in blogerke Daphne Caruana Galizia. Umrla je v 16. oktobra letos. Njen avtomobil je eksplodiral le nekaj trenutkov po tistem, ko je odpeljala izpred doma.

Policija in pripadniki posebnih enot so zaprli številne ceste in omejili pomorski promet.

Malteški premier Joseph Muscat je dejal, da so nekateri od osmih aretiranih že stari znanci organov pregona, nekateri imajo tudi kriminalno kartoteko. Malta Today poroča, da premier ni želel odgovoriti na vprašanje o tem, ali je vseh osem aretiranih sodelovalo pri umoru. Kasneje pa je na Twitterju zapisal, da so aretirali še dva človeka in da preiskava še poteka.

Osumljence za umor novinarke so aretirali v skupni operaciji policije in vojske na različnih krajih. Policija ima zdaj 48 ur časa, da jih zasliši in proti njim vloži obtožnice, če bo to potrebno.

"Imam jasno idejo, kaj so storili in kdo so, ampak vam podrobnosti za zdaj še ne smem zaupati," je dejal Muscat.

Novinarka je umrla 16. oktobra v eksploziji bombe. (Foto: AP)

53-letna Galizia je bila glasna kritičarka malteškega premierja Muscata in njegovih laburistov. Njeni trije sinovi so po materini smrti pozvali Muscata, naj odstopi.

Tega sicer ni storil, je pa vlada takoj po dogodku, ki je pretresel malteško ter evropsko javnost, ponudila dober milijon evrov nagrade tistemu, ki bi jim ponudil podatke, povezane z umorom.

V preiskavo so bili vpleteni tudi preiskovalci FBI.