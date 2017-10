Na osumljenčevem trdem disku našli posnetke obglavljenja ženske 

Kim Wall (Foto: AP)

Na trdem disku, ki naj bi pripadal danskemu lastniku podmornice, obtoženemu umora novinarke, so po navedbah BBC našli posnetke ženske, ki jo živo obglavijo.

Peter Madsen, ki je osumljen umora 30-letne švedske novinarke Kim Wall, ki je izginila 10. avgusta, je zanikal, da bi bil trdi disk njegov. Dejal je, da so vsi imeli dostop do njega v laboratoriju, kjer je delal.

Madsen umor zanika. Dejal je, da je Wallova umrla v nesreči, ko ji je na glavo padla 70-kilogramska loputa podmornice, ki jo je naredil Madsen. Wallova se je na dan izginotja odpravila v podmornico, ker je pripravljala članek na to temo. 11 dni kasneje so njeno obglavljeno truplo našli na obali Kopenhagna.

46-letnik je pojasnil, da jo je po usodni nesreči skušal pokopati na morju, nato pa storiti samomor, tako da je namerno potopil podmornico. Slednjo so, ko je stekla preiskava, potegnili na suho.

Kaj se je dogajalo na podmornici? (Foto: AP)

Tožilec Jakob Buch-Jepsen je povedal, da so v zadnjem času le še podkrepili sume, da jo je umoril. Posnetki, ki naj bi bili verodostojni in naj bi pripadali Madsnu, po poročanju BBC prikazujejo mučenje, obglavljenje in sežig.

Obdukcija je sicer odkrila rane okoli njenih genitalij in reber, ki so bile z nožem povzročene ob ali kmalu po njeni smrti.

Sodišče je za lastnika podmornice predlagalo podaljšanje pripora za še štiri mesecem medtem pa se preiskava nadaljuje.