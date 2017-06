FOTO in VIDEO: Na Portugalskem tridnevno žalovanje za žrtvami grozljivega požara, med umrlimi tudi štirje otroci

Portugalska je razglasila tridnevno žalovanje za 61 žrtvami enega največjih požarov v zgodovini države, med žrtvami so tudi štirje otroci.

Številni ljudje so umrli v svojih avtomobilih, ko so poskušali zbežati na varno. Med 54 ranjenimi so tudi štirje gasilci. Požar je zajel gričevnato območje kakšnih 200 kilometrov severovzhodno od Lizbone. Oblasti se bojijo, da bo število smrtnih žrtev naraslo, saj so številni še pogrešani.

Z večimi požarišči se sicer še vedno bori na stotine gasilcev, poroča BBC. Požar je najverjetneje izbruhnil zaradi udara strele.

Portugalski premier Antonio Costa je naravno nesrečo označil za "eno največjih tragedij, ki se je zgodila v zadnjih letih".

Trupla našli v avtomobilih

Medtem ko se gasilci borijo s požari, je premier Costa povedal, da je večina žrtev umrla v največjem požaru, državni sekretar za notranje zadeve Jorge Gomes pa je dodal, da predvsem zaradi opeklin in zastrupitve s smrtonosnim plinom, dve osebi sta umrli v prometni nesreči, ki se je zgodila zaradi požara.

30 trupel so našli v notranjosti avtomobilov, 17 pa izven njih, na lokalni cesti, ki vodi na avtocesto IC8. Še 11 ljudi je umrlo v vasi tik ob avtocesti.

Na terenu je okrog 1.600 gasilcev, 400 vozil ter 18 letalskih posadk, poroča portugalski Publico.

Premier Costa je povedal, da je še vedno aktivnih 11 požarov, zaskrbljujoča sta predvsem dva večja. Reševalnim službam so na pomoč poslali tudi dva vojaška bataljona.

'Vas je uničena'

Ko je zmanjkalo elektrike, so plameni švignili visoko v nebo, območje pa je zajel gromozanski rdeč tornado, prebivalci opisujejo sobotno dogajanje ter dodajajo, da so ležali na tleh več kot eno uro, poskušali dihati, zraven pa molili in jokali.

"Ni me sram povedati, da sem molil, vsi smo molili. Nisem veren, a v takem trenutku ne moreš storiti drugega kot moliti," je povedal eden od pretresenih preživelih. "Ko se je stanje nekoliko umirilo, smo zapustili hišo in šli pogledat, kaj se dogaja. Vsa vas je bila uničena, le dve hiši, vključno z našo, sta bili nedotaknjeni. Pravi čudež."

Večina žrtev je umrla v avtomobilih. (Foto: AP)

Sožalja prihajajo z vsega sveta

Sožalja prihajajo z vsega sveta, Francija je Portugalski ponudila tri letala, medtem ko je Španija sosedi poslala dve letalski posadki. Evropska unija je prav tako obljubila letala kot pomoč pri gašenju požara.

Na ducate ljudi, ki so zapustili domove, so oblasti nastanile v bližnji provinci Ansiao.

Papež Frančišek, ki je Portugalsko obiskal prejšnji mesec, se je na žrtve strašnega požara spomnil v svoji tedenski poslanici: "V mislih sem z ljudmi, ki jih je prizadela ta strašna tragedija."

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na Twitterju zapisal: "Solidarnost s Portugalsko, ki so jo prizadeli strašni požari. Naše misli so z žrtvami. Francija ponuja pomoč Portugalski."

Požari so izbruhnili v soboto, ko se je država že nekaj dni borila z vročinskim valom, temperature so na nekaterih območjih narasle tudi do 40 stopinj. Policija je povedala, da je požar najverjetneje povzročila strela. "To je gozdnata regija, ki se je že večkrat spopadala s požari, a takšne tragedije ne pomnimo," je povedal Valdemar Alves, župan regije Pedrógão Grande. "Povsem pretresen sem nad številom žrtev."