Na protestih v Moskvi aretirali 130 ljudi: 'Država je utrujena od tako obsežne korupcije'

Med protesti proti korupciji so v Moskvi aretirali voditelja ruske opozicije Alekseja Navalnega in še okoli 130 drugih protestnikov. Na ulicah ruskih mest se je sicer zbralo več tisoč ljudi, številne pa so pridržali tudi v drugih mestih

Navalni je k demonstracijam pozval po objavi poročila, v katerem ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva obtožuje, da prek tajnih mrež neprofitnih organizacij vodi nepremičninski imperij. Video o poročilu si je na Youtubeu ogledalo že več kot 11 milijonov ljudi, medtem pa se Medvedjev na obtožbe še ni odzval.

Navalnega so aretirali okoli 12. ure po srednjeevropskem času. Protestniki so obkrožili policijsko vozilo, v katerega so ga strpali, in vzklikali "Sramota!" in "Izpustite ga!".

"Ljudje, v redu sem, pojdite naprej," je prek Twitterja iz vozila sporočil opozicijski voditelj, ki se bo prihodnje leto potegoval za predsednika Rusije.

Ruske oblasti so aretirale Alekseja Navalnega in še 130 drugih oseb. (Foto: AP)

Na protestih v Moskvi med 3.000 in 4.000 ljudi

Na Puškinovem trgu v Moskvi se je medtem zbralo med 3.000 in 4.000 ljudi, ki so vzklikali "Rusija brez Putina" in "Rusija bo svobodna". "Vsa država je utrujena od tako obsežne korupcije," je povedala 50-letna Natalija Demidova in dodala, da bi moral Medvedjev odstopiti.

Proteste v Moskvi je sicer spremljalo več deset policijskih vozil in številni policisti, območje pa je preletaval tudi helikopter.

Protestniki so se zbrali tudi v drugih ruskih mestih. V Novosibirsku se je protestov udeležilo okoli 2000 ljudi, v Sankt Peterburgu okoli 4000, po 1500 pa naj bi jih bilo v Krasnojarsku in Omsku v Sibiriji.

Številni protestniki so si po poročanju Guardiana obraze pobarvali z zeleno barvo kot spomin na nedavni incident, ko je neznanec v obraz Navalnega vrgel zeleno tekočino.

Kot je pred protesti na svoji spletni strani zapisal Navalni, naj bi se na ulice odpravili v 99 ruskih mestih, pri čemer jih 72 mestne oblasti niso dovolile. Kot razlog so med drugim navedli čiščenje cest in tudi, da so že prijavljena provladna zborovanja. Tako je danes policija pridržala številne protestnike, ki so se udeležili prepovedanih shodov.

Guardian je zapisal, da je šlo za enega največjih protestov po letu 2011, ko so se ljudje množično zbrali na ulicah zaradi domnevno spornih volitev.