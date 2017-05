Na prvomajskih shodih v Nemčiji je izbruhnilo nasilje, protestniki ranili več policistov

Tradicionalnih prvomajskih shodov se v Nemčiji vsako leto udeleži sto tisoče ljudi. (Foto: AP)

Tradicionalnim prvomajskim praznovanjem v Nemčiji so se tudi letos pridružili protestni shodi, ki so se razvili v izgrede. Protestniki so v ponedeljek na večji demonstraciji v berlinski četrti Kreuzberg v policijo metali steklenice in prižigali pirotehniko. O izgredih so poročali tudi iz drugih nemških mest.

Tako imenovani revolucionarni prvomajski shod v Berlinu, ki se ga vsako leto udeleži več tisoč radikalnih levičarjev, je policija letos dopustila, čeprav so prijavo shoda oblasti sprva zavrnile. Shod z 8000 protestniki je namreč vodil tudi čez prizorišče tradicionalnega prvomajskega praznovanja, ki velja za mirno protiutež nasilnim demonstracijam. Letos se ga je udeležilo približno 200.000 ljudi.

V Berlinu je za varnost skrbelo 5400 policistov in več policijskih helikopterjev. Poostreni varnosti je botroval tudi strah pred morebitnim terorističnim napadom. Kljub varnostnim ukrepom je v Kreuzbergu prišlo do izgredov. Poškodovanih je bilo več ljudi, policija pa je pridržala 40 protestnikov.

Sprva mirni protesti so se sprevergli v nasilje. (Foto: AP)

Do izgredov med več skupinami protestnikov je prišlo tudi v vzhodnonemškem mestu Halle. Poškodovanih je bilo pet policistov in več protestnikov.

V tem mestu je bil načrtovan shod približno 500 desničarskih skrajnežev, tri nasprotujoče skupine protestnikov pa so blokirale njihov shod. Policija je morala večkrat uporabiti solzivec in gumijevke, saj so protestniki metali steklenice in prižigali pirotehniko.

Desničarski protestniki pa se niso pustili ustaviti in so ob strogem varovanju policije še naprej protestirali pred glavno železniško postajo v Halleju. Nekaj teh ekstremistov pa naj bi domnevno kasneje sodelovalo v nasilnem protestnem shodu v mestu Apolda, približno 50 kilometrov južneje od Halleja, je sporočila policija.

Nekaj deset protestnikov so pridržali. (Foto: AP)

Kot so dodali, je približno 100 do 150 protestnikov v Apoldi stopilo z vlaka in začelo z nemirnimi demonstracijami, ki so vodile vse do mestnega središča, kjer so policijo obmetavali s kamenjem in pirotehniko. Policija je zaradi izgreda pridržala približno 100 ljudi.

Večji shod je potekal tudi v pristaniškem mestu Hamburg, kjer je približno 2500 skrajnih levičarjev mirno protestiralo. Zaradi slabih izkušenj iz preteklih let pa se je policija na shode pripravila z vodnim topom in več helikopterji, s katerim so protestnike nadzorovali tudi iz zraka.