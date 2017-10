Na referendumih o več avtonomije v Italiji različna udeležba

Glasovanje na referendumu v Milanu. (Foto: AP)

Na referendumih o več avtonomije dveh pokrajin v Italiji je bila do poldneva volilna udeležba precej različna. V Lombardiji prag za veljavnost referenduma ni predviden, do 12. ure pa je glas oddalo 6,2 odstotka ljudi.

Medtem je v Venetu za veljavnost referenduma potrebna 50-odstotna udeležba. Do poldneva je v tej deželi glas oddalo 21 odstotkov upravičencev, kar odraža tudi dejstvo, da so v Venetu prizadevanja za avtonomijo precej močnejša kot v Lombardiji.

Pravico oddati glas na referendumih ima danes več kot enajst milijonov volilnih upravičencev, saj v Lombardiji in Venetu živi kar četrtina vseh prebivalcev Italije. Izidi referendumov ne bodo zavezujoči, a čim višja bo udeležba, tem večja bo pogajalska teža deželnih oblasti nasproti Rimu.

Deželne oblasti v Milanu in Benetkah si želijo predvsem več avtonomije na področju priseljevanja, izobraževanja in gospodarstva. Italijanska ustava deželam dovoljuje razširitev pristojnosti, a v dialogu z osrednjimi oblastmi in ob strinjanju parlamenta v Rimu.

Predsednika tako Lombardije kot Veneta sicer pripadata desni populistični Severni ligi.