Kim Han Sol, sin umorjenega Kim Džong Nama, se je oglasil na spletu: Z mamo in sestro smo na varnem

Kim Han Sol, sin umorjenega Kim Džong Nama, se je pojavil v kratkem videoposnetku na Youtubu, v katerem sporoča, da je skupaj s svojo mamo in sestro na varnem. Zanj je ob pomoči nizozemskih, ameriških in južnokorejskih organov poskrbela do zdaj neznana skupina za civilno obrambo Cheollima (CCD), ki je tudi objavila videoposnetek.

"Moj oče je bil umorjen," je dejal Kim Han Sol. "Upam, da bodo šle stvari kmalu na bolje," je še dodal.



To je prvi odziv katerega izmed članov družine umorjenega Nama.

Da je na videoposnetku 21-letni Kim Han Sol, je že potrdila južnokorejska obveščevalna agencija. Policija je prav tako potrdila, da je na posnetku ista oseba, kot v intervjuju, ki ga je s sinom Kim Džong Nama leta 2012 za finsko televizijo objavila novinarka Elisabeth Rehn.

Kot je znano, sta Kim Džong Nama na malezijskem letališču napadli dve ženski in ga poškropili z živčnim bojnim strupom, zaradi česar je umrl že na poti v bolnišnico. Umor preiskujejo malezijske oblasti, ki kljub zahtevam severnokorejskih oblasti do konca preiskave ne želijo izročiti trupla. Incident je sprožil diplomatski spor med državama.