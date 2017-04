Na Švedskem dan žalovanja za žrtvami terorističnega napada

Na Švedskem so se opoldne z minuto molka poklonili žrtvam petkovega napada s tovornjakom v Stockholmu, ki je zahteval štiri življenja. Spominske slovesnosti pred mestno hišo v Stockholmu so se ob premierju Stefanu Löfvenu in drugih članih vlade udeležili tudi člani kraljeve družine, poslanci in tuji diplomati.

Po državi, kjer je danes dan žalovanja za žrtvami napada, v katerem je bilo ranjenih tudi 15 ljudi, so zastave spuščene na pol droga.

Na mestni hiši švedske prestolnice so fanfare označile konce minute molka. Županja Karin Wanngard je nato v nagovoru izpostavila, da se "ne bodo nikoli umaknili pred nasiljem in da terorizmu ne bodo dovolili, da zmaga". "Stockholm bo ostal odprto in strpno mesto," je poudarila.

V Stockholmu se je že v nedeljo na kraju napada v središču mesta zbralo med 20.000 do 50.000 ljudi, ki so na mirnem shodu, organiziranem preko Facebooka, izrazili nasprotovanje terorizmu. V spomin na žrtve so polagali cvetje in igrače ter prižigali sveče, spomnili pa so se jih tudi z minuto molka.

V napadu z ukradenim tovornjakom je moški v petek popoldne zapeljal v množico na križišču nakupovalnih ulic v središču Stockholma ter se nato zaletel v trgovino. Med žrtvami napada so bili dva Šveda, Britanec in Belgijec.

Na mirnem shodu proti terorizmu se je zbralo več kot 20.000 ljudi. (Foto: AP)

Glavni osumljenec za napad je 39-letni Uzbekistanec, ki je po navedbah policije simpatizer IS. Švedska Dailies Expressen in Aftonbladet, ki sta v nedeljo objavila ime in fotografijo glavnega osumljenca, navajata, da gre za Rakhmata Akilova, uzbekistanskega gradbenega delavca, očeta štirih otrok.

Akilov je zaprosil za dovoljenje za bivanje na Švedskem, a so ga zavrnili. Služba, pristojna za migracije, se je junija lani odločila za njegov izgon. Ker države ni zapustil, ga je iskala policija. V nedeljo so aretirali še enega osumljenca.

Švedski preiskovalec Jonas Hysing je novinarjem povedal, da je bila prošnja za azil zavrnjena junija lani 39-letnemu moškemu, a ni povedal razloga za to, bi pa moral Švedsko zapustiti že januarja letos.

Hysing je še dodal, da napadalca sumijo simpatiziranja z ekstremističnimi skupinami, vključno z Islamsko državo, poroča Reuters. V Stockholm so takoj po napadu poslali bombni in protiteroristični oddelek, da bi pomagala v preiskavi. Švedska policija je sicer v povezavi s terorističnim napadom zaslišala sedem ljudi, je po poročanju RT potrdil Hysing.