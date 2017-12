Protestniki so se v podporo 41-letnemu karizmatičnemu politiku in odvetniku Alekseju Navalnemu zbrali v 20 mestih po vsej državi, od Vladivostoka na vzhodu do Sankt Peterburga na zahodu. Shodov so se udeležili tudi nekateri predstavniki ruske državne volilne komisije, kar naj bi okrepilo možnosti, da bo zahteva protestnikov, naj Navalnemu vendarle dovolijo sodelovanje na prihajajočih volitvah, uslišana.

V Moskvi se je zbralo kakih 700 ljudi, ki so postavili ogromen šotor v slikovitem parku na s snegom prekritih bregovih reke Moskve. Zbrane na tem shodu je nagovoril sam Navalni, njegov nastop pa naj bi spominjal na volilne kampanje v ZDA. V govoru je spomnil tudi, da se je šolal na Zahodu. Po navedbah organizatorjev sta bila prisotna tudi najmanj dva člana državne volilne komisije. Več kot 800 ljudi se je medtem po navedbah organizatorjev zbralo v južnem mestu Rostov na Donu, več kot 900 v Jekaterinburgu na Uralu in dobrih 700 v Novosibirsku.

"Neizmerno srečen sem in vam s ponosom sporočam, da stojim tu kot kandidat za celotno Rusijo," je zbranim podpornikom v Moskvi sporočil Navalni. "Pripravljeni smo na zmago in bomo zmagali na teh volitvah," je še napovedal.

Podporniki Navalnega so tudi snežaka opremili z letaki. (Foto: AP)

V Rusiji se je minuli teden uradno začela kampanja pred predsedniškimi volitvami, ki bodo glede na odločitev ruskega parlamenta potekale 18. marca, na četrto obletnico uradne priključitve ukrajinskega Krima Rusiji. Prepričljiva zmaga na volitvah se obeta Putinu, ki je predsednik vlade ali države že od leta 2000. Nastopil bo kot neodvisen kandidat.

Putinov kritik Navalni v skladu z odločitvijo volilne komisije ne sme kandidirati zaradi kazenske obsodbe, ki pa je po njegovih besedah politično motivirana. A, kot je že večkrat zatrdil, ne namerava obupati. Kot je pojasnil, potrebuje skupino najmanj 500 ljudi, ki bi zanj vložili kandidaturo – in prav zbiranje teh podpisov je bil namen današnjih shodov po vsej državi.

Aleksej Navalni z ženo Julijo (Foto: AP)

Po koncu shodov je Navalni sporočil, da je cilj uspel, saj so zbrali dovolj podpisov. "Postal sem uraden kandidat, nominiran s strani skupine volivcev. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej kampanji na vseh koncih naše države. Najboljši ste," je tvitnil. Po napovedih naj bi svojo nominacijo pri državni volilni kampanji uradno vložil še danes. A kot dodaja, je do dejanske kandidature Navalnega še daleč in ta ostaja zelo malo verjetna. Če res ne bo mogel kandidirati, Navalni grozi z bojkotom volitev.

Kot medtem poroča britanski BBC, je danes na severozahodu Moskve svoj shod načrtoval tudi opozicijski aktivist Ilja Jašin, a so ga policisti – za razliko od shodov Navalnega – označili za "nezakonitega in provokativnega" ter ga prepovedali. Obenem so zagrozili, da bodo, če bo do shoda vendarle prišlo, posredovali "strogo v skladu z zakonom".

Jašin je bil po lokalnih volitvah v Rusiji izvoljen za načelnika moskovskega okraja Krasnoselski. Najprej je za danes načrtoval shod oziroma "dan svobodnih volitev" v tem okraju, po prepovedi pa je za popoldne napovedal srečanje z njim in drugimi lokalnimi politiki na trgu Lermontov v središču Moskve, a so ga oblasti prav tako prepovedale. Kljub prepovedi se je na koncu na njegov poziv odzvalo kakih 500 Moskovčanov in nekaj deset novinarjev. Prisotnih je bilo tudi veliko policistov, ki pa so se vzdržali aretacij.