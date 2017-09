Na trgovinske police podtaknil zastrupljeno otroško hrano, da bi lahko izsiljeval trgovine

(Foto: Thinkstock)

Nemčijo pretresa primer 53-letnika, ki je želel izsiljevati trgovine. Policisti v Baden-Württembergu so ga ujeli včeraj, šlo pa naj bi za "ekscentričnega posameznika s psihičnimi težavami".

Moški motiva za svoje početje oblastem doslej še ni razkril, a vse kaže, da ga je motivirala ideja hitrega in velikega zaslužka. S tem, ko je na trgovinske police odlagal zastrupljene artikle, med drugim tudi otroško hrano, naj bi trgovske verige prisilil v plačilo visokih finančnih zneskov.

Če bo na sodišču spoznan za krivega, moškemu grozi od pet do petnajst let zapora. Obstaja tudi možnost, da ga pred sodišče postavijo zaradi načrtovanja naklepnih ubojev, pravijo oblasti.

Oblasti sklepajo, da so s trgovinskih polic že umaknili vse kontaminirane stekleničke s hrano, vseeno pa so kupce pozvali k previdnosti.

Za svoje sprevrženo početje je moški uporabljal etilenglikol, policiste povzema nemški focus.de. Gre za snov, ki se uporablja za izdelavo poliestrskih vlaken v tekstilni industriji in polietilentereftalatnih smol, ki se uporabljajo za plastenke. Znana je tudi njena uporaba v industrijske namene kot sredstvo proti zmrzovanju. Gre za tekočino sladkega okusa, brez vonja in barve, ki je "zmerno strupena".

Ostanke te snovi so našli pri osumljencu, policisti pa so razkrili, da je moški iz medijev izvedel, da so mu policisti na sledi in se je želel znebiti dokazov. Policisti so se tudi zahvalili javnosti, ki je močno olajšala preiskavo. Policisti so prejeli 1500 klicev in 400 elektronskih sporočil zaskrbljenih ljudi, ki so jim skupaj posredovali kar 300 uporabnih informacij, kar je pripomoglo, da so moškega ujeli preden bi prišlo do tragedije.

Na moškega so postali pozorni, ko so kupci opazili njegovo nenavadno vedenje, kamere pa so ga ujele, ko je na police odlagal kontaminirane artikle.