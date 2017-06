Na truplu ameriškega študenta ne bodo izvedli obdukcije

Warmbier je v severnokorejskem zaporu preživel nevzdržnih 15 mesecev. (Foto: AP)

V znak spoštovanja do staršev ne bo opravljena obdukcija na truplu Otta Warmbierja, Američana, ki so ga lansko leto aretirali v Severni Koreji, ker je ukradel propagandni plakat. Warmbier je bil v Severni Koreji zaprt 15 mesecev. Po vrnitvi v ZDA je bil ameriški študent sicer buden, a neodziven, kar so potrdili tudi z zdravniško diagnozo. Umrl je v ponedeljek, in sicer teden dni po vrnitvi v domovino. Za ugotovitev vzroka smrti je sedaj potrebno opraviti več preiskav in pregledati vso dokumentacijo njegovih zdravnikov, so sporočili izvedenci sodne medicine zvezne države Ohio.

Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek ponovno odzval in zaradi smrti študenta obsodil ''brutalnost'' severnokorejskega režima. Dodal je, da je način, kako so ravnali z njim, "popolna sramota". Ob tem je v tvitu še kritiziral kitajsko politiko do Severne Koreje, ki da se do sedaj ni izšla. "Ampak vsaj vem, da se je Kitajska potrudila," je dodal.

Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert je pred kratkim izjavila, da lahko za Warmbierjev smrt obtožijo Severno Korejo ter pozvala k izpustitvi preostalih treh Američanov, ki so zaprti v tamkajšnjih zaporih. Po njenem mnenju ZDA razmišljajo celo o tem, da bi Američanom prepovedali vsa potovanja v Severno Korejo.

Warmbierje bil aretiran konec januarja lani, saj naj bi ukradel severnokorejski propagandni plakat. Po sodnem procesu so ga prisili v priznanje "hudodelstva" in obsodili na 15 let strogega zapora. Kasneje so ga po posredovanju Trumpove administracije 13. junija izpustili, a v izjemno slabem zdravstvenem stanju.