Na vrhu G20 prvo srečanje Putina in Trumpa, v hudih protestih ranjenih 76 policistov

V Hamburgu se začenja dvodnevno srečanje državnih voditeljev razvitih in hitro razvijajočih se držav, članic skupine G20. Srečanje bo potekalo v znamenju razhajanj med številnimi državami in ZDA zlasti glede podnebnih sprememb in trgovine ter ob strogih varnostnih ukrepih zaradi protestov protiglobalistov.

Razlike v stališčih držav glede nekaterih najbolj žgočih tem obetajo napet vrh. Razhajanja z ZDA so očitna in tega ne bi bilo pošteno prikrivati, je bila jasna tudi gostiteljica srečanja, nemška kanclerka Angela Merkel.

Nemčija je zaščito podnebja postavila v ospredje svojega predsedovanja skupini G20, medtem ko namerava Donald Trump popeljati ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma.

V luči njegove politike Najprej Amerika so evropski voditelji posvarili tudi pred protekcionizmom, proti protekcionizmu se je pred vrhom izrekel tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Medtem ko je bil na dosedanjih vrhunskih srečanjih G20 podpis zaveze proti protekcionizmu rutina, je tokrat pod vprašajem.

Med ostalimi temami se države ne bodo mogle izogniti niti odnosom s Severno Korejo, potem ko je ta v torek izvedla poskusno izstrelitev medcelinske rakete. Na dnevnem redu bodo tudi Sirija ter napetosti v Južnokitajskem morju in med zalivskimi državami. Zaradi slednjih je svoj prihod na vrh odpovedal savdski kralj Salman bin Abdulaziz.

Skupina G20 združuje članice skupine G7 - Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Japonsko, Veliko Britanijo in ZDA - s Kitajsko, Indijo, Rusijo, Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Indonezijo, Mehiko, Savdsko Arabijo, Južno Afriko, Južno Korejo, Turčijo in EU. Države predstavljajo dve tretjini svetovnega prebivalstva in tri četrtine svetovne trgovine.

Srečanje skupine G20 spremljajo množični protesti. (Foto: AP)

V protestih ranjenih 76 policistov

V času vrha v Hamburgu zaradi protestov proti globalizaciji veljajo močno poostreni varnostni ukrepi. Za varnost skrbi več kot 20.000 policistov.

V četrtek so se po poročanju BBC protestniki soočili s policijo, ta je množica razgnala z vodnimi topovi in solzivcem, ranjenih je bilo 76 policistov in neznano število protestnikov.

Skupina zamaskiranih protestnikov je napadla policiste, ti pa so odgovorili z vodnim topom in solzivcem. Protestnega shoda z naslovom "Dobrodošli v peklu" se je udeležilo približno 12.000 ljudi. Med njimi naj bi bilo okrog tisoč levičarskih skrajnežev, ki so policiste zamaskirani napadli s steklenicami, pirotehničnimi sredstvi in drugimi predmeti.

Policija je proti nasilnežem ukrepala z vodnim topom in solzivcem, v izgredih pa je bilo 76 policistov poškodovanih. Enega so odpeljali v bolnišnici, saj je imel zaradi pirotehničnega sredstva poškodovane oči. Podatkov o številu poškodovanih protestnikov pa policija nima.

Organizatorji so sicer potem, ko je policija neuspešno poskušala ločiti nasilni del protestnikov od mirnih demonstrantov, protest odpovedali. A so se manjši shodi nadaljevali še nekaj ur po zaključku "uradnega" protesta. Nekateri so razbijali izložbe in zmerjali policiste. Policija je po poročanju dpa pozno zvečer pridržala med deset in 20 ljudi.

Še po polnoči je na hamburških ulicah vztrajalo približno 6000 protestnikov.

Ti se v Hamburgu zbirajo že vse od nedelje, zato je mesto na severu Nemčije ves čas pod strogimi varnostnimi ukrepi. Najbolj množičen protest je napovedan za soboto. Na njem pričakujejo 100.000 ljudi, za varnost pa naj bi skrbelo 20.000 policistov.

Ob robu G20 prvo dvostransko srečanje Trumpa in Putina

Ob robu zasedanja skupine G20 v Hamburgu se bosta danes na prvem dvostranskem srečanju sešla predsednika ZDA in Rusije, Donald Trump in Vladimir Putin. Bela hiša in Kremelj sta potrdila, da to ne bo le pogovor ob robu vrha, temveč formalno srečanje predsednikov, medtem ko tem pogovorov niso posebej navedli.

Do srečanja prihaja v obdobju, ko je Trump pod drobnogledom preiskovalcev in javnosti glede morebitnih povezav s Kremljem med volilno kampanjo, obenem pa so odnosi med državama po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 in uvedbi sankcij na najnižji ravni od hladne vojne.

Trump je bil v času lanskoletne predsedniške kampanje zelo naklonjen Putinu, Rusija pa mu je po ugotovitvah ameriških obveščevalnih agencij pomagala do izvolitve s kampanjo vdorov v računalnike demokratske stranke in širjenja lažnih informacij po internetu.

Med četrtkovim obiskom v Varšavi je bil Trump bo Rusije bolj kritičen, češ da je dejavnik destabilizacije.

Med glavnimi temami srečanja voditeljev, ki sta doslej trikrat govorila po telefonu, naj bi bili tudi konflikti v Siriji in Ukrajini ter terorizem.