Na vrhu o novi svilni poti v Pekingu kritike protekcionizma

Kitajski predsednik Ši Džinping je pozval svetovne voditelje, od Španije do Turčije, Rusije in Pakistana, ki na obrobju Pekinga razpravljajo o Xijevi pobudi nove svilne poti, naj zavrnejo protekcionizem v obdobju, ko se globalizacija spopada z ovirami.

"Moramo si prizadevati za rezultate prek večje odprtosti in sodelovanja, se izogibati drobljenju, postavljanju pogojev, ki bi zavirali sodelovanje, sklepanju izključevalnih dogovorov ter zavrniti protekcionizem," je dejal o infrastrukturnem projektu, ki naj bi glede na pričakovanja Kitajske oživil stare trgovske poti iz Azije v Evropo in Afriko.

Pobuda svilne poti, ki jo je kitajski predsednik prvič predstavil leta 2013, zajema 65 držav, ki predstavljajo 60 odstotkov svetovnega prebivalstva in okoli tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda. Kitajska razvojna banka je za okoli 900 projektov, ki vključujejo obsežno mrežo pristanišč, železnic in cest, namenila 890 milijard dolarjev. Xi je v nedeljo obljubil dodatnih 124 milijard.

Ši vztraja, da je pobuda odprta za vse. "V svetu rasti, soodvisnosti in izzivov se nobena država ne more lotiti izzivov ali rešiti problemov sveta sama," je dejal danes. Številni zbrani voditelji, vključno z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, so izražali odobravanje.

V časih, ko je velika skušnjava, da bi se na krizo globalizacije odzivali z vse večjim izolacionizmom, ta pobuda predstavlja vizijo povezovanja in sodelovanja, je v nedeljo menil grški premier Aleksis Cipras. Britanski finančni minister Philip Hammond je dejal, da je London pripravljen na sodelovanje. Tudi Putin je izrazil podporo Moskve in pripravljenost na aktivno sodelovanje.

Nekateri drugi predstavniki držav so medtem izražali zadržanost. Nemška gospodarska ministrica Brigitte Zypries je denimo pozvala k transparentnosti, da javna naročila za investicije ne bi bila diskriminatorna.

Slovenijo na srečanju zastopa minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.