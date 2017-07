Na z jedrskim orožjem zbombardiranim atolom se razrašča morsko življenje

Na Bikini so ZDA vrgle kar 23 jedrskih bomb. (Foto: AP)

Na Bikini, atol na Marshallovih otokih, so ZDA pred 70 leti odvrgle 23 jedrskih bomb, med drugim je otoček leta 1954 zadela bomba, ki je bila 1.100-krat večja od atomske bombe, ki je povzročila uničenje v Hirošimi.

Po sedmih desetletjih se na atolu razrašča življenje, kar je ekipo znanstvenikov iz univerze Stanford presenetilo, navaja Guardian. V kraterju, ki je ostal po bombardiranju, cveti morsko življe. Jedrskega onesnaženja morja in vpliva na življenje še niso dobro raziskali, a prve ugotovitve kažejo, da je življenje ''neverjetno odporno,'' je dejal profesor na univerzi Stephen Palumbi.

Preiskave živali v okolici jedrske elektrarne Černobil so pokazale številne mutacije in deformiranosti, a stanfordska ekipa ugotavlja, da jo je morsko življe na Bikiniju odneslo veliko bolje.

Našli so razvejan ekosistem v in okoli kraterja. Našli so korale, velike kot avtomobili, ribe, med njimi tune, morske pse ... Palumbi je za Guardian dejal, da na prvi pogled so živali videti normalne in zdrave, nekatere korale so tam že nekaj desetletij, kar nakazuje, da so se začele razvijati že po dobrih desetih letih od bombardiranja.

''Na nenavaden način jih zgodovina kraja ščiti. Nekatere populacije rib so večje kot drugod, saj jih tu pustijo na miru, več je morskih psov, korale so velike. To je posebno okolje, zelo nenavadno,'' je dejal.

Znanstveniki so se osredotočili predvsem na korale in kokosove rake, ker imajo dolgo življenjsko dobo in bodo lahko prek DNK ugotavljali učinke izpostavljenosti radiaciji.

Možno namreč je, da so ribe s krajšo življenjsko dobo, ki so bile najbolj prizadete že poginile, zdajšnje pa so izpostavljene manjšim stopnjam radiacije. ''To je bilo najbolj uničujoča stvar, ki smo jo naredili oceanom - vanj vreči 23 jedrskih bomb, a ocean dokazuje, da se bori za življenje,'' je komentiral Palumbi in dodal, da ga to navdaja z upanjem, saj oceanom ne prizanašamo z onesnaževanjem.

Za ljudi atol še vedno ni primeren. Združeni narodi so v poročilu leta 2012 ugotovili, da bodo učinki radiacije dolgoročni. Šlo naj bi celo za nepopravljivo okoljsko onesnaženje. Voda tam ni pitna, morske živali niso užitne, zemlja je preveč onesnažena za gojenje zelenjave. Večina 167 nekdanjih prebivalcev Bikinija je zdaj že pomrla.