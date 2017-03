Policija prijela štiri osumljence s Kosova, ki naj bi načrtovali teroristični napad na znameniti most v Benetkah

Samomorilski napad naj bi hoteli izvesti na znamenitem mostu Rialto v Benetkah. (Foto: Reuters)

Protiteroristična enota italijanske policije je razbila aktivno džihadistično teroristično celico v zgodovinskem jedru Benetk. Kot je sporočila policija, so davi v operaciji aretirali tri odrasle in pridržali enega mladoletnika. Vsi prihajajo s Kosova in imajo veljavna dovoljenja za bivanje v Italiji.

Osumljeni naj bi se po navedbah policije v zadnjih letih radikalizirali in naj bi načrtovali napad na znameniti most Rialto v Benetkah.

Italijanska policija je davi aretirala štiri osumljence s Kosova. (Foto: Reuters)

Dva zaposlena kot natakarja v enem od beneških lokalov

Kot je policija ugotovila s prisluškovanjem telefonskim pogovorom, so načrtovali samomorilski napad, v katerem bi umrlo več deset ljudi. Dva od aretiranih naj bi bila zaposlena kot natakarja v enem od beneških lokalov.

Policija je med operacijo, ki so jo izvedli minulo noč, preiskala 12 lokacij v središču Benetk ter bližnjih mestih Mestre in Treviso. Operacija je rezultat zapletenih preiskav, v katerih so sodelovali strokovnjaki za boj proti terorizmu in za boj proti mafiji.