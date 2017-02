Nacionalna katastrofa v Somaliji: zaradi suše in lakote v krizi trije milijoni ljudi

Somalijski predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed Farmadžo je na območjih, ki jih je prizadela suša, razglasil nacionalno katastrofo. Humanitarne agencije so sporočile, da se je zaradi suše in pomanjkanja hrane v krizi znašlo okrog tri milijone ljudi.

Medtem ko je predsednik razglasil katastrofo, v Mogadišu poteka konferenca pod okriljem Združenih narodov, na kateri bodo iskali rešitve za sušo, ki je prizadela 6,2 milijona ljudi oziroma polovico somalijskega prebivalstva. Trije milijoni ljudi so že lačni, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je v ponedeljek opozorila, da Somaliji grozi tretje obdobje lakote v zadnjih 25 letih. V zadnjem obdobju je leta 2011 umrlo 260.000 ljudi. "Ne smemo in ne bomo čakali," je obljubil Farmadžo.

Humanitarnim agencijam dostavo pomoči prizadetim onemogočajo člani radikalne islamistične skupine al Šabab.

Somaliji grozi tretje obdobje lakote v zadnjih 25 letih. (Foto: AP)

Po poročanju Washington Posta okrog 363.000 močno podhranjenih otrok potrebuje takojšnjo pomoč, še dodatnim 71.000 grozi podobna zgodba.

Na tisoče prebivalcev se poskuša zateči v somalijsko glavno mesto Mogadiš, da bi tam našli hrano. V neko begunsko zatočišče se je zateklo že več kot 7.000 ljudi. Zaradi hudega pomanjkanja pitne vode po številnih delih države Združeni narodi že opozarjajo na nevarnost izbruha kolere in drugih bolezni.

Somalija, Jemen in Nigerija so na robu lakote, Južni Sudan pa jo je že razglasil. Več kot 20 milijonom ljudi na tem območju grozi stradanje. Le v Somaliji je lakota posledica suše, v preostalih treh državah pa so jo povzročili oboroženi konflikti.