VIDEO: Nad Portoriko prihaja 'najhujši orkan v sodobni zgodovini'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Gre za najhujši orkan v moderni zgodovini Portorika, je bližajočo Mario označil guverner Portorika Ricardo Rossello in prebivalce pozval, da je še čas, da se zatečejo v enega od petsto odprtih zaklonišč, poroča CNN. Portoriku je nazadnje podobno močan orkan grozil leta 1928, ko je zaradi orkana Okeechobee umrlo več kot 300 ljudi. Tudi Ameriški center za orkane je Mario označil kot orkan, ki bi lahko povzročil katastrofalno razdejanje.

"Če ste na poplavnem območju, je vaše življenje ogroženo, če ste v leseni hiši, je vaše življenje ogroženo," pravi Rossello. Še bolj radikalen in neposreden je bil Hector Pesquera, portoriški komisar za javno varnost, "morate se evakuirati. V nasprotnem primeru boste umrli," poroča Nbc news.

Za pošastnega je orkan Mario na Twitterju označil tudi predsednik Donald Trump in prebivalce Portorika pozval k previdnosti.

Orkanski veter naj bi spremljalo tudi močno deževje

Orkan Maria, ki je sicer vmes že oslabel na 4. stopnjo, se je ponovno okrepil na 5. stopnjo, sunki vetra dosegajo 281 kilometrov na uro. Meteorologi predvidevajo, da bo poleg orkanskega vetra Maria prinesla tudi močno deževje, na delih Portorika lahko pade tudi 60 centimetrov dežja, ki bo lahko povzročalo tudi poplave.

Kam se bo nato pomaknil orkan, vremenoslovci težko napovedo zaradi specifičnih vetrovnih vzorcev, ki lahko orkan potisnejo v eno ali drugo stran. Potem ko bo Maria prečkala Portoriko, naj bi sicer oslabela, a po napovedih vremenoslovcev naj bi do petka zvečer še vedno ostala orkan 4. stopnje, še poroča Nbc news. Razlika med uničujočimi posledicami orkana 4. stopnje in orkana 5. stopnje je nebistvena, je za The Weather Channel primerjal vremenoslovec Orelon Sidney.

Orkan Maria na otoku Gvadalup zahteval smrtno žrtev

Fotogalerija (5)









Maria je sicer včeraj že opustošila del Karibov in na otoku Gvadalup v Karibih zahtevala najmanj eno smrtno žrtev, dve osebi pa še pogrešajo. Prva smrtna žrtev orkana je podlegla poškodbam, potem ko je nanjo padlo drevo. Dve osebi pogrešajo, potem ko se je pred otokom Desirade, ki je pod upravo Gvadalupa, prevrnila njuna ladja.

O veliki škodi poročajo tudi z Dominike. Orkanski veter je pred tem pustošil tudi po otokih Sveta Lucija, Barbados in Martinik.