Nadzorne kamere v Lyonu ujele berlinskega napadalca. Njegova družina pa: ga je bilo res treba ubiti?

Preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, kako je 24-letni Tunizijec Anis Amri, ki je osumljen za napad s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu, v katerem je bilo pred tednom dni ubitih 12 ljudi, lahko odšel iz nemške prestolnice ter prispel do Francije in nato do Italije.

Posnetki nadzornih kamer so potrdili, da je potoval z vlakom čez francosko mesto Lyon, so v ponedeljek povedali viri blizu preiskavi. Moški s kapo in nahrbtnikom, ki ustreza napadalcu, je bil opažen v četrtek popoldne na peronu železniške postaje Lyon-Part-Dieu. Na posnetkih je sam.

Oblasti preiskujejo tudi, ali je imel Amri pomoč pred ali po napadu. S primerom se ukvarja več sto preiskovalcev.

Kot je znano, je bil Amri v središču štiridnevne vseevropske iskalne akcije, nato pa ga je v petek v Milanu v streljanju ubila policija. Odgovornost za napad v Berlinu je prevzela skrajna skupina Islamska država, ki je v petek objavila video, v katerem Amri priseže zvestobo vodji IS Abuju Bakru al Bagdadiju.

S primerom napada v Berlinu, ki ga je izvedel Anis Amri, se ukvarja več sto preiskovalcev. (Foto: AP)

Amrijeva družina: Umrl je na dan, ko je prisegel zvestobo Daešu

Medtem pa njegova družina išče odgovore na številna vprašanja. "S seboj v grob je odnesel veliko skrivnost. Svet ne bo nikoli izvedel, zakaj je izvedel napad," je povedala Amrijeva mama Nour El Houda Hassani. "Ubili so ga, s tem pa pokopali njegovo skrivnost. Izvedeti hočem resnico o svojem sinu, kdo je stal za njim?" je pozvala.

Da za napadom v Berlinu resnično stoji on, je njegova družina doumela, ko jih Amri ni poklical, ko so nemške oblasti objavile njegovo fotografijo. "Žal nam je za njegovo smrt, a dejstvo je, da ni umrl zdaj, pač pa na dan, ko je prisegel zvestobo Daešu. Vedel sem za njegovo kriminalno preteklost, a nisem si mislil, da bo nekoč postal terorist," pa je povedal Amrijev brat Abdel Kader. Sprašuje se, ali je bilo res potrebno, da ga policisti ubijejo. "Moj brat je mrtev. Prinesite mi njegove ostanke, njegov prst, karkoli, da dam v svoj žep. Ubili so ga, ko je bil še osumljenec. Zakaj?" je še vprašal.